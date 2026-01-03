Imágenes de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda este 3 de enero

Suscríbete a nuestros canales

El canal Venezolana de Televisión (VTV) difundió las primeras imágenes de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota, tras el ataque militar ocurrido durante la madrugada de este sábado 3 de enero.

Las grabaciones muestran de forma detallada los graves daños materiales sufridos en las instalaciones estratégicas de la capital.

Este despliegue se produce en medio de una operación militar ejecutada por EEUU. Según informó el presidente Donald Trump, la incursión derivó en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Destrozos en la base aérea

Las secuencias de video transmitidas por la planta televisiva estatal revelan el impacto de la incursión dentro de La Carlota.

En las imágenes se puede apreciar el estado de las infraestructuras afectadas, destacando especialmente una tanqueta que quedó inutilizada tras ser blanco de los ataques directos durante los enfrentamientos.

Alarma en la capital

Desde tempranas horas, residentes de diversas zonas de Caracas reportaron haber escuchado fuertes estruendos que hicieron vibrar el suelo en varios sectores.

Esta situación generó alarma entre los vecinos, quienes salieron de sus casas ante el temor provocado por las detonaciones.

Testigos en distintos puntos de la ciudad indicaron que las explosiones pudieron verse a larga distancia, iluminando el cielo caraqueño durante la madrugada.

