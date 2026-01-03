Tarek William Saab alerta sobre “secuestro” de Maduro y exige respuesta de la ONU

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, emitió una advertencia pública tras una alocución telefónica difundida por medios informativos.

En su mensaje, expuso una situación que, a su juicio, reviste extrema gravedad para el país. El funcionario aseguró que los hechos denunciados trascienden el ámbito interno y requieren atención inmediata fuera de las fronteras venezolanas.

Durante sus palabras, Saab sostuvo que en esta madrugada, en Venezuela se registraron eventos que calificó como una violación masiva de derechos humanos. Indicó que estas acciones afectaron directamente a la población civil y dejaron un saldo de víctimas fatales. Según explicó, se trata de hechos que generan preocupación por su impacto social y humano.

El titular del Ministerio Público exhortó a los fiscales de todo el país y a la ciudadanía a colaborar activamente en la recopilación de información.

Asimismo, Tarek William Saab denunció “secuestro” de Nicolás Maduro y exige pronunciamiento de la ONU, al tiempo que criticó el silencio de las organizaciones internacionales de derechos humanos.

"Como presidente del Poder Ciudadano, llamo alerta a nuestro pueblo, a todos nuestros funcionarios en toda Venezuela, en todas las fiscalías del país, para denunciar estas violaciones masivas a los derechos humanos que han ocurrido hoy y ante el mundo. Yo le pido a las Naciones Unidas en este momento que se pronuncien ¿dónde están los organismos internacionales de derechos humanos?" "Que se pronuncien ante estos ataques cobardes, que han causado víctimas mortales de inocenntes y que mantienen en secuestro al presidente Nicolás Maduro y a su espos, Primera Combatiende, Primera Dama, Cilia Flores."

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube