Venezuela solicita reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU

El canciller de la República, Yván Gil Pinto, solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), tras los ataques perpetrados por las fuerzas militares estadounidenses contra Venezuela en horas de la madrugada de este sábado 3 de enero.

A través de su cuenta en instagram, el canciller Gil difundió el documento en el que solicita al presidente del Consejo de Seguridad, Abukar Dahir Osman se realice la reunión con carácter de urgencia.

Consejo de Seguridad de la ONU

De acuerdo con el documento, Venezuela denuncia "la agresión armada" ejecutada por Estados Unidos (EEUU) contra el país, la "cual constituye en un asunto con graves implicaciones para la paz y la seguridad regionales e internacionales".

Asimsimo, resalta que durante la madrugada de este sábado, "fuerzas militares estadounidenses, ejecutaron un conjunto de ataques armados brutales, injustificados y unilaterales que consistieron en el bombardeo de localidades civiles y militares", en ciudades como Caracas, del estado Miranda, Aragua y La Guaira.

Agrega que "tropas especiales estadounidenses están ejecutando ataques en diversos puntos del territorio nacional con helicópteros y aviones".

Reunión urgente

En este sentido y tras exponer todo lo acontecido desde la madrugada de este 3 de enero de 2026, Gil solicitó "convocar de manera urgente una reunión de emergencia en la que se discutan los actos de agresión" ejecutados por EEUU contra Venezuela.

Adicionalmente, pide "condenar la agresión de EEUU contra el pueblo y el gobierno venezolano", además de solicitar el cese de los ataques armados por parte de EEUU contra Venezuela".

Finalmente, en el escrito se pide "establecer medidas pertinentes para que el gobierno de EEUU responda por los crímenes de agresión cometidos contra Venezuela".

