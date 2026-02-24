Reportan liberaciones masivas en el Rodeo I este 23 de febrero: ¿Quiénes han sido excarcelados?

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 23 de febrero las puertas del Centro Penitenciario El Rodeo I, en el estado Miranda, se abrieron para dar paso a un grupo significativo de ciudadanos beneficiados por la Ley de Amnistía por la Convivencia Democrática.

De acuerdo a varios videos publicados en redes sociales, se reportaron excarcelaciones masivas de detenidos.

Familiares que aguardaban en las inmediaciones confirmaron la salida de varios grupos de ciudadanos, quienes recibieron su libertad en cumplimiento de las recientes disposiciones judiciales.

Estas medidas forman parte de la primera fase de ejecuciones derivadas del nuevo marco legal, generando escenas de alivio y reencuentros tras meses de espera en las adyacencias del recinto penal.

¡Libres los Cadetes!

La noticia que ha marcado la tarde ha sido la liberación de los Cadetes de la Academia Militar del Ejército. Su salida estuvo cargada de simbolismo, retirándose del lugar bajo el grito de:

“—¿Quiénes somos? —¡Venezuela! —¿Qué queremos? —¡Libertad!”

Estos jóvenes se encontraban privados de libertad tras un polémico caso en el que se les acusó de supuesta conspiración o falta al honor militar por jugar en línea "Call of Duty".

ONG Foro Penal

Según el balance más reciente de la ONG Foro Penal con fecha del 23 de febrero, se han verificado al menos 65 liberaciones plenas específicamente tras la aprobación de la Ley de Amnistía. Si se contabiliza desde el anuncio del 8 de enero, la cifra total de excarcelados asciende a 464 personas.

#23Feb Hace poco. Más de 30 liberados de Rodeo I — Alfredo Romero (@alfredoromero) February 23, 2026

La organización advirtió que más de 600 presos políticos continúan en centros de reclusión. Se estima que al menos 400 de estos detenidos podrían quedar excluidos de los beneficios de la ley debido a las restricciones que contempla el texto legal.

El comunicador social Seir Contreras también reportó la excarcelación. “Como informamos ayer, han sido liberados los 11 Cadetes de la Academia Militar del Ejército detenidos por jugar en línea “Call Of Duty”, escribió en X.

Liberaciones masivas en El Rodeo I, en este momento. pic.twitter.com/H1HWqTeqC6 — Seir Contreras (@SeirContreras) February 23, 2026

El Comité por la Libertad de los Presos políticos celebró la salida de las personas del Rodeo I. Pero no dejó de enfatizar que es necesario que “todos” sean puestos en libertad. Preciso que se produjeron 34 excarcelaciones.

Lista de 34 excarcelados del Rodeo I

– Daniel Camara

– Renzo Flores

– Luis Francisco Estupiñán Correa

– Jonathan Mendoza

– Humberto Brito Ramos

– Reyner Vivas

– Ismael Waldron Pérez

– Jorge Luis Henriquez Gonzalez

– Jorge Luis Vargas Prada

– Luis Rafael Velasquez Hernández

– Gustavo Javier Vargas Vasquez

– Maikol Lucena

– Leonel Manzo

– Eudy Andrade

– Jesus Pernia

– Jhon Duque

– Daniel Osorio

– Paul Mora

– Leandro Araujo

– Carlos José Rodríguez

– Javier Rivas

– Daiker Carrizalez

– Luis Manuel Vieira

– Richard Puentes

– Argenis Velasquez

– Reinaldo Morillo

– Jhon Alejandro

– Oscar Longares

– Jesus Pulgar

– Carlos Daniel Fernández Hernández

– Whillfer José Piña Azuaje

– José David Espinoza

– Leonardo Rodríguez

– Reinaldo Morillo

