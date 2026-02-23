El nuevo tablero del narco: 5 capos mexicanos clave tras la caída de “El Mencho”

Suscríbete a nuestros canales

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, reconfiguró el mapa del narcotráfico en México y activó nuevas prioridades para las autoridades de Estados Unidos.

Durante años, el líder del CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación) encabezó la lista de los criminales más buscados, con una recompensa millonaria por su captura.

Su caída no implica el fin de la estructura criminal, sino el desplazamiento del foco hacia otros capos que permanecen prófugos.

Los herederos del Cártel de Sinaloa

Con el vacío que deja “El Mencho”, varios nombres toman protagonismo, especialmente dentro del Cártel de Sinaloa.

Entre ellos destacan los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, señalados por coordinar envíos de drogas sintéticas y otras sustancias hacia territorio estadounidense. Las autoridades los vinculan además con redes internacionales de suministro de precursores químicos y esquemas financieros ilícitos, según informa Yahoo.

Entre los más buscados figuran:

Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Ambos tienen recompensas de hasta 10 millones de dólares cada uno.

Otro nombre clave es Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, quien aparece en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Es considerado un operador relevante en el tráfico de fentanilo y metanfetamina en el norte de México.

Operadores con recompensas activas

Aureliano Guzmán Loera.

José y Ruperto Salgueiro Nevárez.

Juan José Ponce Félix, “El Ruso”.

Audias Flores Silva, cercano al CJNG.

