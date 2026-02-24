Expectativa mundial: Trump ofrecerá hoy su discurso del Estado de la Unión con el foco en Irán y la economía

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigirá este martes por la noche al Congreso y a la nación en su esperado discurso del Estado de la Unión. La alocución, que se produce en un momento de altísima tensión geopolítica, genera una expectativa sin precedentes debido a las recientes amenazas de acciones militares contra Irán y el fortalecimiento de la política fronteriza.

Los ejes centrales de la noche

Fuentes de la Casa Blanca han adelantado que el mandatario centrará su intervención en tres pilares fundamentales que definen su actual gestión:



Seguridad Nacional y Política Exterior: Se espera que Trump se refiera directamente a la situación con Irán. Tras los reportes de un posible plan para deponer al liderazgo de Teherán si fracasan las negociaciones nucleares, el mundo estará atento a si el presidente eleva la retórica bélica o deja una puerta abierta a la diplomacia en Ginebra.



Éxito en la Seguridad Fronteriza: Tras la reciente baja de "El Mencho", líder del CJNG, el presidente utilizará este hito para justificar su política de mano dura contra los cárteles y el tráfico de fentanilo, reforzando su promesa de "limpiar las calles" de drogas sintéticas.



La "Bonanza" Económica: Trump buscará capitalizar los indicadores de empleo y el crecimiento de la manufactura interna, presentándolos como el resultado directo de sus políticas de desregulación y aranceles.

El factor Venezuela

Analistas internacionales no descartan que el presidente dedique un segmento a la situación en Venezuela, especialmente en el marco de la reciente amnistía aprobada por la Asamblea Nacional y la propuesta de España ante la UE de levantar sanciones a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Washington ha mantenido una postura de cautela, y las palabras de Trump hoy podrían definir si EE. UU. flexibilizará su posición o mantendrá la presión máxima.

El escenario político

El discurso se llevará a cabo en un Capitolio profundamente dividido. Mientras la bancada republicana espera un tono triunfalista de cara a los próximos retos electorales, la oposición demócrata se prepara para cuestionar las implicaciones de una posible escalada militar en el Medio Oriente.

