¿Fin de las sanciones? España inicia el proceso para retirar a Delcy Rodríguez de la lista negra europea

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento diplomático clave para la normalización de las relaciones entre Venezuela y Europa, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, solicitará formalmente este lunes ante sus homólogos de la Unión Europea (UE) el levantamiento de las sanciones individuales contra la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reseñó la agencia EFE.

Una "señal clara" para el diálogo

A su llegada al Consejo de ministros en Bruselas, Albares justificó la petición asegurando que la UE debe reconocer los gestos recientes de la administración venezolana. "Si el actual Gobierno de Venezuela en esta nueva etapa está dando pasos en la línea que nosotros queremos, la Unión Europea tiene que mandar una señal clara", afirmó el jefe de la diplomacia española.

El ministro destacó como un hito positivo la reciente amnistía aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, lo que a su juicio obliga a Europa a acompañar este proceso de diálogo, tal como ya lo hace Estados Unidos.



Incoherencia diplomática

Albares calificó de "chocante" que Rodríguez mantenga medidas restrictivas que datan de su etapa como vicepresidenta. Argumentó que, para facilitar la interlocución política, la UE rara vez sanciona a jefes de Estado o cancilleres, recordando que el expresidente Nicolás Maduro nunca integró la "lista negra" comunitaria.



"Hay una sintonía y una comprensión. Todo el mundo entiende que hay que mandar una señal fuerte. Las sanciones nunca son un fin en sí mismas, son un medio de presión", subrayó Albares.



El proceso en Bruselas

La propuesta española busca anular el veto de entrada al territorio comunitario y el congelamiento de activos de la funcionaria venezolana. Para que la medida se haga efectiva, se requiere la unanimidad de los 27 países miembros.



Aunque la propuesta se formalizó hoy, Albares confía en que el proceso avance con rapidez para que la Unión Europea pueda tener una interlocución con Caracas "al mismo nivel que la está teniendo Estados Unidos".

Visite nuestra seccion de: Internacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.