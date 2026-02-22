Más de 3.500 vuelos cancelados por la tormenta de nieve en EEUU: qué hacer si cancelan tu vuelo

Suscríbete a nuestros canales

El tráfico aéreo en la costa este de Estados Unidos experimenta una interrupción crítica este domingo por el avance de una tormenta que amenaza con acumular hasta 50 centímetros de nieve. Según los registros de la plataforma FlightAware, para la mañana de hoy ya se contabilizaban cerca de 3.000 vuelos cancelados y cientos de demoras en las principales terminales de la región. La magnitud del fenómeno meteorológico ha generado un desplazamiento de tripulaciones y aeronaves, lo que podría retrasar la normalización de las operaciones incluso después de que mejoren las condiciones ambientales.

John Laughter, director de operaciones de Delta Air Lines, se refirió a las maniobras actuales de la compañía:

"Nuestro enfoque inmediato está puesto en mantener las pistas limpias y los recursos alineados, con pilotos, tripulación y aeronaves, para que los pasajeros lleguen a sus destinos tan pronto como sea posible".

Políticas de reprogramación y derechos del pasajero

Ante la contingencia, las líneas aéreas han habilitado mecanismos para modificar itinerarios sin la aplicación de multas o penalidades. El Departamento de Transporte de Estados Unidos estipula que, en caso de que un viaje sea cancelado y el usuario decida no volar, la empresa tiene la obligación legal de emitir un reembolso total, independientemente del tipo de tarifa adquirida. No obstante, al tratarse de un evento causado por factores climáticos y no por fallos operativos internos, las compañías no están obligadas a cubrir gastos de hospedaje o alimentación para los afectados.

Los expertos en aviación sugieren a los viajeros utilizar las aplicaciones móviles y portales de autogestión para asegurar nuevos asientos, debido a que la disponibilidad de plazas es limitada ante la alta demanda de reubicación. Asimismo, se recomienda prever rutas alternativas y verificar el estatus del servicio antes de trasladarse a los aeropuertos para evitar aglomeraciones innecesarias en los mostradores de atención.

Gestión operativa y recomendaciones de expertos

La prioridad actual del sector aéreo se centra en la limpieza de pistas y la coordinación logística para reactivar el flujo de pasajeros de manera segura. Las autoridades advierten que el impacto en el sistema de transporte podría extenderse durante los próximos días.

Entre las herramientas de autogestión están FlightAware o Going para monitorear cambios en tiempo real. Asimismo, para evitar saturación por llamadas no deseadas o posibles fraudes durante la contingencia, existen plataformas de filtrado como Truecaller o Hiya, las cuales permiten identificar y bloquear comunicaciones de origen desconocido, facilitando que el pasajero se concentre exclusivamente en las notificaciones directas de su transportista.

