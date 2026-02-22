Golpe al narcotráfico: matan al máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en México

Suscríbete a nuestros canales

En una operación relámpago ejecutada por fuerzas especiales del Ejército y la Marina de México, se confirmó este domingo la muerte del máximo jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, uno de los capos más buscados por EEUU y líder de la organización criminal más peligrosa y con mayor expansión en territorio mexicano y el extranjero.

Detalles del operativo

El enfrentamiento tuvo lugar en una zona serrana del occidente del país, donde el líder criminal se refugiaba con un nutrido anillo de seguridad. Según reportes preliminares de las autoridades federales, la inteligencia militar logró ubicar el campamento gracias a labores de seguimiento electrónico y drones de vigilancia. Tras un intenso intercambio de disparos que se prolongó por varias horas, se confirmó la caída del "capo de capos".

Alerta máxima

Las corporaciones policiales en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato han sido desplegadas para prevenir posibles "narcobloqueos" o ataques en zonas urbanas como respuesta de las células del cártel ante la pérdida de su fundador.

¿Quién era el jefe del Cartel de Jalisco Nueva Generación?

Considerado por la DEA como uno de los objetivos prioritarios, por quien se ofrecía una recompensa multimillonaria, este líder transformó un grupo local en un imperio criminal con presencia en los cinco continentes. Su muerte marca el fin de una era, pero abre la incertidumbre sobre quién tomará las riendas del cártel o si se producirá una fragmentación.

