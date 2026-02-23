Trámites

Operativo del Saime: ¿Dónde estarán ubicados esta semana?

Conoce dónde estará la Ruta Saime Llega a Cada Rincón de la Patria 2026

Por Selene Rivera
Domingo, 22 de febrero de 2026 a las 11:31 pm

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) continúa el operativo especial “Ruta Saime Llega a Cada Rincón de la Patria 2026” en todo el territorio nacional desde el pasado 02 de febrero. 

A través de su cuenta en Instagram, el organismo indicó en cuáles estados estarán ubicados durante la semana del 23 al 28 de febrero.

Saime llega a cada rincón de la Patria 2026

De acuerdo con la información difundida por el oganismo, del 23 al 28 de febrero, la Ruta Saime Llega a Cada Rincón de la Patria 2026 estará desplegada en las siguientes ubicaciones:

  • Guárico: Santa María de Ipire (del 23 al 28 de febrero)
  • Anzoátegui: Sabana de Uchire (del 23 al 28 de febrero)
  • Mérida: Nueva Bolivia (del 23 al 28 de febrero)
  • Trujillo: Juan Vicente de Campo Elías (del 23 al 27 de febrero)
  • Bolívar: Maripa (del 16 al 28 de febrero)
  • Carabobo: Miguel Peña (del 23 al 28 de febrero)
  • Lara: Humocaro (del 23 al 28 de febrero)
  • Yaracuy: Urachiche (del 23 al 28 de febrero)
  • Monagas: Temblador (del 16 al 28 de febrero)
  • Nueva Esparta: Antolín del Campo (del 23 al 28 de febrero)
  • Guayana Esequiba: Santa Elena de Uairén (del 02 de febrero al 15 de marzo)

 

