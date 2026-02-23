Operativo del Saime: ¿Dónde estarán ubicados esta semana?

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) continúa el operativo especial “Ruta Saime Llega a Cada Rincón de la Patria 2026” en todo el territorio nacional desde el pasado 02 de febrero.

A través de su cuenta en Instagram, el organismo indicó en cuáles estados estarán ubicados durante la semana del 23 al 28 de febrero.

Saime llega a cada rincón de la Patria 2026

De acuerdo con la información difundida por el oganismo, del 23 al 28 de febrero, la Ruta Saime Llega a Cada Rincón de la Patria 2026 estará desplegada en las siguientes ubicaciones:

Guárico : Santa María de Ipire (del 23 al 28 de febrero)

: Santa María de Ipire (del 23 al 28 de febrero) Anzoátegui : Sabana de Uchire (del 23 al 28 de febrero)

: Sabana de Uchire (del 23 al 28 de febrero) Mérida : Nueva Bolivia (del 23 al 28 de febrero)

: Nueva Bolivia (del 23 al 28 de febrero) Trujillo : Juan Vicente de Campo Elías (del 23 al 27 de febrero)

: Juan Vicente de Campo Elías (del 23 al 27 de febrero) Bolívar : Maripa (del 16 al 28 de febrero)

: Maripa (del 16 al 28 de febrero) Carabobo : Miguel Peña (del 23 al 28 de febrero)

: Miguel Peña (del 23 al 28 de febrero) Lara : Humocaro (del 23 al 28 de febrero)

: Humocaro (del 23 al 28 de febrero) Yaracuy : Urachiche (del 23 al 28 de febrero)

: Urachiche (del 23 al 28 de febrero) Monagas : Temblador (del 16 al 28 de febrero)

: Temblador (del 16 al 28 de febrero) Nueva Esparta : Antolín del Campo (del 23 al 28 de febrero)

: Antolín del Campo (del 23 al 28 de febrero) Guayana Esequiba: Santa Elena de Uairén (del 02 de febrero al 15 de marzo)

