Ex alcalde de North Miami se enfrenta a la deportación: habría ocultado su verdadera identidad

Suscríbete a nuestros canales

El exalcalde de North Miami, Philippe Bien-Aime, se encuentra bajo un proceso legal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que busca anular su condición de ciudadano.

Según la acusación civil presentada en una corte federal, quien fuera el máximo representante de dicha ciudad entre 2019 y 2022 habría omitido información crítica sobre su identidad y antecedentes migratorios al momento de realizar sus trámites ante el Servicio de Inmigración.

El gobierno sostiene que el proceso de naturalización fue obtenido de manera ilegal mediante el ocultamiento de hechos materiales.

Vínculos con identidad falsa y deportación

La fiscalía fundamenta gran parte del caso en registros biométricos. De acuerdo con el expediente, las huellas dactilares de Bien-Aime coinciden con las de un individuo identificado como Philippe Janvier. Este último habría ingresado a territorio estadounidense en el año 2000 portando un pasaporte alterado, lo que resultó en una orden de salida obligatoria.

La demanda indica que Bien-Aime nunca reveló haber tenido encuentros previos con las autoridades de inmigración bajo otro nombre, lo que constituye un fraude en el proceso de obtención de la ciudadanía.

Además de los problemas de identidad, el Departamento de Justicia imputa cargos relacionados con bigamia y falsificación de documentos extranjeros. Los fiscales alegan que el exalcalde presentó un acta de divorcio haitiana falsa para poder contraer un nuevo matrimonio en EEUU y así ajustar su estatus legal. De comprobarse estas irregularidades, el exfuncionario perdería sus derechos civiles y quedaría sujeto a un posible proceso de deportación.

Respuesta legal y posibles consecuencias

El equipo jurídico de Bien-Aime ya ha tomado postura ante los tribunales, indicando que ejercerán su defensa frente a las acusaciones del gobierno federal. Este caso se suma a los esfuerzos del Departamento de Justicia por auditar expedientes de naturalización donde se sospechen irregularidades históricas.

Tony González, fiscal federal encargado de casos de integridad migratoria, señaló sobre la seriedad de estas demandas:

"La ciudadanía estadounidense es un privilegio, no un derecho para quienes intentan obtenerla mediante el engaño. Seguiremos persiguiendo a aquellos que oculten antecedentes penales o de deportación para burlar nuestro sistema legal".

Por su parte, Jean-Reneé Fletcher, abogado defensor del exalcalde, declaró brevemente a los medios tras conocerse la demanda:

"Mi cliente ha servido a su comunidad con distinción. Responderemos a estas alegaciones en el tribunal y demostraremos que el proceso de naturalización se llevó a cabo conforme a la ley vigente en su momento".

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube