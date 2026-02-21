Contra la discriminación: congreso de Nuevo León recibe propuesta de Ley Therian

Suscríbete a nuestros canales

Una petición ciudadana fue elevada al congreso del estado mexicano de Nuevo León, al norte del país norteamericano, relacionada directamente con los grupos de jóvenes que se autodenominan therians.

La propuesta ciudadana llamada Ley de protocolos de convivencia y protección de estudiantes en entornos educativos, llamada coloquialmente 'Ley Therian', busca eliminar el acoso escolar y la discriminación contra ese grupo social.



Los therians son personas que se identifican o dicen tener una conexión psicológica o espiritual con animales. Esta tendencia llegó a las redes sociales de manera considerable con fotografías y videos de personas que portan máscaras y disfraces de animales y hasta replican sus movimientos.



El abogado Mauricio Castillo presentó la iniciativa que plantea la creación de lineamientos para prevenir actos de violencia, discriminación u hostigamiento relacionados con manifestaciones de identidad o expresión personal dentro de escuelas públicas y privadas de Nuevo León, según reseña la agencia de noticias EFE



Castillo llegó acompañado de Luis, un joven de 28 años, que se dijo "discriminado" durante toda su vida porque desde niño, con 9 o 10 años, actúa y siente que es un caballo.



Justamente, el joven portaba una máscara de caballo y, para completar el cuadro, se acercó a las plantas del Congreso para simular comer hojas e imitó el famoso relincho de los caballos.

El muchacho que se autopercibe caballo dijo a los medios de comunicación que proviene de una familia disfuncional, donde su padre lo tilda de loco, mientras que su madre expresa que "todavía no sabe qué quiere en la vida".



Cifras entregadas por el representante legal del joven que dice ser un caballo, en Nuevo León hay más de 100 casos de personas therian, que se identifican con animales, pero la sociedad no les permite expresarse. "Es una iniciativa ciudadana de ley para crear protocolos de convivencia y protección para los estudiantes en los planteles educativos, que se creen programas dentro de las escuelas de observatorios ciudadanos para evitar algún daño a terceros, evitar daños en la integridad física de los estudiantes y que los maestros sepan qué hacer en ese tipo de casos", expuso Castillo.



Según el letrado, sobre el tema ya se ha legislado sobre convivencia digital y protección de menores en países como Reino Unido, España, Portugal, Australia, Corea del Sur y Finlandia.

