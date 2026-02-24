Así es por dentro el refugio de El Mencho: altares y tratamiento renal para el líder del CJNG

Suscríbete a nuestros canales

El capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG, pasó sus últimos días en una cabaña dentro del exclusivo fraccionamiento Tapalpa Country Club.

El inmueble, de ladrillo, madera y teja, fue cateado por el Ejército y la Guardia Nacional después de un operativo que combinó inteligencia terrestre y aérea. La residencia, ubicada en un entorno campirano rodeado de pinos y jardines, servía como refugio estratégico para evitar ser localizado.

Operativo militar y hallazgo del refugio

El Mencho fue encontrado tras reunirse con una mujer en el lugar. Los militares forzaron la puerta principal de madera para ingresar a la vivienda de dos pisos, con información de El Universal.

Aunque el capo logró escapar inicialmente entre los matorrales, la operación continuó hasta dar con su ubicación. Los habitantes de la zona relataron haber escuchado disparos en horas de la madrugada mientras los efectivos perseguían a los sicarios del líder del CJNG.

El interior de la residencia reveló varios aspectos de la vida de El Mencho:

Cocina y comedor con frutas, verduras, cortes de carne y pescado en refrigeración.

Medicamentos para insuficiencia renal, incluyendo Tationil Plus.

Provisiones que permitían mantenerse aislado por períodos prolongados.

El hallazgo de estos elementos evidencia que la cabaña no solo servía como escondite, sino también como lugar para atender necesidades médicas y alimenticias del capo.

La cabaña contaba con cuatro recámaras desordenadas con ropa, perfumes y artículos de higiene personal. En una de ellas se hallaron altares religiosos dedicados a la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y San Chárbel.

Vecinos del fraccionamiento señalaron que el operativo fue sorpresivo y generó miedo. Muchos de ellos escucharon disparos y vieron el desplazamiento de fuerzas militares con armas de distintos calibres y apoyo aéreo.

Además, comentaron que la zona se caracteriza por casas de fin de semana, lo que dificulta identificar con precisión quiénes residían permanentemente y quiénes visitaban temporalmente.

