Delincuentes la perseguían: revelan detalles sobre accidente que cobró la vida de funcionaria del Cicpc

Una funcionaria del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) perdió la vida tras sufrir un aparatoso accidente vial.

De acuerdo con los primeros reportes del incidente, todo ocurrió este lunes, en las adyacencias del Terminal Terrestre Hugo de los Reyes Chávez de la ciudad de Barinas.

La víctima quedó identificada como Yilmar Paola Contreras Moreno, quien se desempeñaba como funcionaria adscrita a la División de Criminalística de la Delegación Municipal Barinas del Cicpc.

Delincuentes perseguían a la funcionaria del Cicpc

El siniestro ocurrió en horas de la madrugada de este lunes, 23 de febrero. Según versiones extraoficiales aportadas por allegados y personas cercanas al lugar del suceso, Contreras Moreno se desplazaba en su unidad motorizada cuando, presuntamente, sujetos desconocidos comenzaron a perseguirla con la intención de despojarla del vehículo, reseñó El Regional del Zulia.

Durante la persecución, la funcionaria habría perdido el control de su motocicleta, derrapó sobre la vía y terminó por sufrir el accidente que le costó la vida.

Hallan sin vida a detective en su vehículo

El cuerpo sin vida de un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se localizó dentro de su vehículo. Habría sido víctima de un crimen violento.

El hecho se registró en horas de la mañana de este domingo, 22 de febrero, en el municipio San Francisco, estado Zulia.

Se pudo conocer que el funcionario, quien se encontraba activo en el organismo de seguridad, quedó identificado como el inspector Kevin Paz.

El cadáver de la víctima se hallaba en el interior de su vehículo particular, una camioneta Chevrolet Tahoe de color gris, la cual se encontraba estacionada a un costado de la carretera.

​El vehículo fue avistado específicamente debajo del distribuidor que conduce hacia la fábrica de cemento Vencemos Mara, en las cercanías de la cabecera del Puente sobre el Lago Rafael Urdaneta y en las adyacencias del Hospital General del Sur.

​El cuerpo presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego en la región cefálica (cabeza), detalló el medio local en su publicación.

​Tras conocer la situación, los primeros en responder fueron los oficiales del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), los cuales arribaron a la escena para resguardar las evidencias y cerrar el perímetro.

​Comisiones del Cicpc y compañeros del inspector se presentaron en el sitio para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones técnicas correspondientes.

​Hasta el momento, las autoridades no han descartado ninguna hipótesis y las investigaciones continúan en desarrollo para esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho.

