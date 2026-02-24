Adolescente murió tras recibir un disparo accidental: él y sus amigos jugaban con una pistola

Suscríbete a nuestros canales

Un adolescente, de 14 años de edad, murió tras recibir un disparo accidental, mientras jugaba con un arma de fuego con sus amigos.

El trágico incidente se registró el pasado viernes por la noche, de acuerdo con un comunicado de prensa del Departamento de Policía de la ciudad de Arlington, en el condado de Tarrant, Texas.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Tarrant identificó al joven fallecido como Riley Jordan.

Encontraron al adolescente muerto en una habitación

Según el reporte policial, el fatal encuentro ocurrió poco después de las 10:30 de la noche. Los agentes acudieron a una vivienda en la cuadra 4600 de Sausalito Drive, tras recibir un reporte de tiroteo, detallaron los informes del caso.

Cuando llegaron a la vivienda, encontraron a Riley Jordan inconsciente en una habitación. El adolescente fue declarado muerto en el lugar del incidente, informó la policía.

Los investigadores informaron que Riley y sus amigos estaban jugando con una pistola justo antes del disparo mortal.

Un joven detenido por homicidio involuntario

Uno de los adolescentes, quien se encontraba en la habitación con la víctima resultó detenido y enfrenta un cargo de homicidio involuntario, publicó el medio local AlDíaDallas.

El adolescente arrestado fue trasladado al Centro de Detención Juvenil del Condado de Tarrant, mientras avanzan las investigaciones.

Según el reporte de la cadena Fox, Jordan era estudiante de la escuela secundaria Martin. Sus padres expreason que el joven "vivía con una pasión innegable por el fútbol, ​​la música y el ejercicio".

"Sobre todo, amaba incondicionalmente a su familia y amigos, con una lealtad y una calidez que conmovían a todos los corazones que conocía. Riley tenía un don increíble para iluminar cualquier habitación desde el momento en que entraba", publicaron los progenitores del fallecido.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube