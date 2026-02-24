Enfrenta cadena perpetua: docente detenido tras múltiples denuncias de abuso a menores

Suscríbete a nuestros canales

Un profesor de escuela resultó detenido y enfrenta cargos por presuntas agresiones sexuales contra menores de edad.

Un gran jurado del condado de Denton (Texas) acusó al docente, quien trabajaba en una escuela en Little Elm de cuatro cargos de agresión sexual agravada a un menor y un cargo de indecencia con un menor.

El sindicado responde al nombre de Eric Moore, de 30 años de edad y residente de Frisco, el hombre fue arrestado el pasado 29 de enero, debido a varias acusaciones de conducta inapropiada con un menor en el Campus Este de la North Texas Collegiate Academy.

Detenido por múltiples acusaciones de agresiones sexuales

Moore salió en libertad bajo fianza el 12 de febrero, pero quedó bajo custodia nuevamente el pasado jueves, debido a nuevas acusaciones.

Detectives de Little Elm realizaron una investigación que concluyó con la emisión de tres nuevas órdenes de arresto, tras acusaciones contra Moore por indecencia con un menor mediante contacto sexual.

North Texas Collegiate Academy es un distrito de escuelas “chárter” locales con campus en Denton, Lewisville y Little Elm.

Moore quedó bajo licencia administrativa el 7 de enero, inmediatamente después de que las autoridades escolares se enteraran de que un estudiante había presentado una denuncia de abuso en su contra. El docente renunció el 13 de enero.

Docente podría enfrentar cadena perpetua

Según las autoridades, se inició una investigación después de que alguien denunciara un contacto inapropiado por parte del acusado, ese mismo mes.

La policía no especificó quién denunció el presunto contacto inapropiado ni proporcionó una cronología de cuándo ocurrió el presunto contacto. Tampoco reveló más información sobre las recientes acusaciones contra Moore de indecencia con un menor.

Los detectives de Little Elm reciben la cooperación de las autoridades escolares y otras agencias durante las investigaciones.

Si Moore es declarado culpable de agresión sexual agravada contra un menor, un delito grave de primer grado, podría enfrentar cadena perpetua.

