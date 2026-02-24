Quién es la modelo de OnlyFans que presuntamente posó con El Mencho previo a su caída: detalles

Suscríbete a nuestros canales

Tras la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, surgieron rumores en redes sociales sobre la identidad de una modelo y creadora de contenido de OnlyFans, señalada como cercana al capo.

La influencer en cuestión es María Julissa, quien rápidamente se vio envuelta en especulaciones sobre una posible relación con el líder del CJNG y su caída.

Ante la difusión de estas afirmaciones, la propia María Julissa se pronunció en Instagram, negando cualquier vinculación con los hechos que rodearon la muerte de El Mencho.

La influencer aclaró que la información que circula en redes es falsa y carece de fundamento, y pidió a sus seguidores no compartir rumores sin verificación.

María Julissa es conocida por su contenido en redes sociales y plataformas de suscripción para adultos, donde ha ganado notoriedad por su estilo de vida y entretenimiento. No obstante, hasta ahora no existe confirmación oficial de que haya tenido relación alguna con operaciones del CJNG o con su líder.

Las imágenes y publicaciones que vinculaban a la influencer con El Mencho fueron ampliamente compartidas, pero especialistas señalan que muchas de ellas podrían ser manipuladas o generadas mediante inteligencia artificial, lo que contribuye a la desinformación y a la creación de rumores infundados.

La influencer también agradeció a quienes se comunicaron directamente con ella para aclarar dudas y expresó que la desinformación puede generar daños personales y sociales. Reiteró la importancia de verificar cualquier contenido antes de compartirlo, especialmente cuando involucra acusaciones serias.

