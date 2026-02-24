En Venezuela 40 % de la fauna está en peligro de extinción: conozca las especies reproducidas en cautiverio

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela es reconocida como uno de los 10 países con mayor diversidad de especies animales del mundo. Sin embargo, enfrenta una crisis debido a que el 40 % de su fauna está en peligro de extinción.

Entre las especies afectadas se encuentran el oso frontino, el jaguar, el cardenalito y la cotorra cabeciamarilla, entre otros, según señala en su cuenta de Instagram el Parque Zoológico Botánico Bararida, ubicado en el estado Lara.

Son varias las causas que llevaron a estas especies al borde de la extinción:

Deforestación acelerada

Caza furtiva

Tráfico ilegal de especies

Pérdida de hábitat

Expansión minera: el Arco Minero afecta 12 % del territorio nacional

Cambio climático: sequías e incendios reducen refugios naturales.

El oso frontino es una de las especies más emblemáticas y vulnerables del país, el jaguar es clave en el equilibrio de los ecosistemas, el cardenalito es víctima del tráfico ilícito de fauna silvestre y la cotorra cabeciamarilla está en riesgo por la extracción de carbón en su hábitat natural.

Además, la tortuga Arrau se encuentra en peligro de extinción; es un reptil quelonio de agua dulce con caparazón oscuro, aplanado y ensanchado, considerado el más grande de Sudamérica.

La tortuga Arrau es clave en el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. Existe un importante número de tortugas Arrau en el Parque Nacional Santos Luzardo del estado Apure.

Especies en peligro crítico de extinción

Otra especie amenazada en el país es el Manatí, único mamífero herbívoro que vive de forma permanente en el río o en el mar. Los manatíes mantienen el equilibrio de los ecosistemas acuáticos, al controlar el crecimiento de plantas acuáticas, abonar los humedales y mantener la calidad del agua.

En Venezuela, la caza ilegal, el enredo en redes de pesca, las colisiones con embarcaciones y la degradación de su hábitat debido a la deforestación, construcción de infraestructuras y la contaminación de los humedales colocaron a esta especie en peligro crítico de extinción, de acuerdo con una publicación de Inparques en su Instagram, en septiembre de 2025.

El caimán del Orinoco se encuentra en peligro crítico de extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) debido a la cacería masiva para elaborar prendas de moda con las pieles, la destrucción del hábitat debido a la contaminación y la actividad humana.

Nacimientos en cautiverio para su conservación

Algunas especies en peligro de extinción, recientemente registraron nacimientos en zoológicos, como el jaguar y el cóndor andino.

El jaguar es el felino más grande de América. En Venezuela habita en los bosques del sur, como Amazonas, Bolívar, Apure y zonas de la Gran Sabana.

En noviembre de 2025 nació un jaguar en el Zoológico de Caricuao, ubicado en la Gran Caracas, lo que contribuye a su conservación.

Otra especie amenazada, que en un espacio protegido se reprodujo recientemente, es el cóndor andino, emblemática de la Cordillera de Los Andes. Esta ave carroñera juega un papel crucial en la limpieza de los ecosistemas.

En Venezuela habita en los estados Mérida, Trujillo y Táchira; y en la Sierra de Perijá.

El 22 de diciembre de 2025 nació un cóndor andino hembra nombrado Tabymara, en el Centro de Conservación Mundo Zafari Zoo, ubicado en el estado Mérida. El nacimiento es fruto del éxito reproductivo de la pareja Pichirapo y Nareupa, por el trabajo especializado del equipo técnico del centro. Tabymara nació tras 22 años sin nacimientos en la región.

