Cocodrilo en peligro de extinción muere en el Lago de Maracaibo: pescadores aprovecharon su carne

Este hecho ha generado preocupación entre conservacionistas debido al estatus de especie amenazada de este reptil en Venezuela.

Por Jessica Molero
Viernes, 23 de enero de 2026 a las 02:55 pm
Cocodrilo americano (Crocodylus acutus)
Foto: Cortesía

 

Pescadores de Isla de Toas, en el municipio Almirante Padilla, estado Zulia, encontraron un cocodrilo americano o caimán de la costa muerto cerca de la cuenca del Lago de Maracaibo

Según la información de los habitantes, el ejemplar ya estaba sin vida y “fresquito” al momento de su hallazgo, y su carne fue aprovechada por los pescadores

La organización Mapache Ecoaventura aclaró que según la información manejada, el reptil no fue cazado por los pescadores, descartando que su muerte haya sido provocada para consumo. 

Sin embargo, internautas han especulado sobre una posible caza furtiva, aunque esta versión no ha sido confirmada por ninguna autoridad ambiental. Otras versiones afirman que el espécimen se enredó con la red de pesca y fue cuando murió ahogado.

Los ambientalistas destacaron que el caimán de la costa ha existido por más de 150 millones de años y que su caza está protegida por la ley.

 

El cocodrilo americano (Crocodylus acutus) se encuentra catalogado como amenazado en Venezuela. Su población es escasa y la información disponible sobre su distribución y número de individuos está desactualizada. 

Dicha especie habita principalmente en estuarios y zonas costeras, adaptándose a aguas salobres y dulces. 

