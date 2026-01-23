A 68 años del 23 de enero: claves de una fecha histórica para Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El 23 de enero es una de las fechas más significativas en la historia política de Venezuela.

En este día se conmemora el fin de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, quien en 1958 se vio obligado a abandonar el país tras una serie de protestas populares y el levantamiento de las fuerzas militares.

Dicho evento marcó el inicio de una era de democracia que se extendió por varias décadas.

El fin de una dictadura

En la madrugada del 23 de enero de 1958, el entonces presidente Marcos Pérez Jiménez huyó de Venezuela en el avión presidencial conocido como "La Vaca Sagrada". Su salida fue el resultado de una huelga general y una fuerte presión social que las fuerzas de seguridad ya no podían controlar. Tras su partida, se instaló una Junta de Gobierno que prometió convocar a elecciones libres.

La unión de la gente

Uno de los puntos clave de esta fecha fue la creación de la Junta Patriótica. Este grupo unió a diferentes partidos políticos, estudiantes y trabajadores que, a pesar de sus diferencias, trabajaron juntos con un solo objetivo: recuperar la democracia. La victoria de ese día demostró que la organización del pueblo podía cambiar el rumbo del país.

Un día de democracia

Oficialmente, el 23 de enero se celebra como el Día Nacional de la Democracia.

Hoy en día, cada año en esta fecha, los venezolanos realizan actos públicos y movilizaciones para resaltar la importancia de los derechos ciudadanos y recordar a quienes lucharon por un sistema de gobierno participativo y justo.

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube