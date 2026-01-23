Lectura

Solo necesitas acudir con tu identificación a cualquiera de los puntos mencionados

Por Genesis Carrillo
Jueves, 22 de enero de 2026 a las 11:14 pm
Libros gratis en Caracas para todos los jóvenes: dónde y cuándo conseguirlos

Con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura y facilitar el acceso a la cultura, la red de Librerías del Sur se ha sumado a una nueva iniciativa que permite a los jóvenes venezolanos adquirir ejemplares nuevos de forma semanal.

El programa, que inició el pasado 15 de enero, está diseñado específicamente para ciudadanos con edades comprendidas entre los 15 y 30 años. 

A través de este plan, los participantes tienen la oportunidad de visitar sedes seleccionadas y llevarse libros nuevos a casa para fortalecer su formación y recreación personal.

Horarios y sedes disponibles 

Los interesados pueden acudir a las librerías los días jueves y viernes, en un horario comprendido entre las 8:30 am y las 4:30 pm. 

El programa está activo en las siguientes sedes de la capital:

  • Galería de Arte Nacional (GAN): Av. México.
  • Sabana Grande: Boulevard de Sabana Grande.
  • Plaza Bolívar: Centro de Caracas.
  • Celarg: Altamira.

Solo necesitas acudir con tu identificación a cualquiera de los puntos mencionados para comenzar a disfrutar de este beneficio.

