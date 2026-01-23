Encuentran reliquias de los huesos de varios santos en Caracas: así fue el hallazgo

Suscríbete a nuestros canales

Hallaron más de una docena de reliquias de varios santos en el Templo San Francisco de Caracas y el padre Argenis García, Vicario del templo, reveló sobre los hallazgos.

Durante una entrevista en el programa Kiara y Rafa de Circuito Onda, el padre García brindó detalles sobre las reliquias y cuándo podrán ser contempladas por el público.

Hallan reliquias en Caracas

De acuerdo con las declaraciones del padre Argenis García, en una cajita hallaron reliquias de santos y santas "inclusive del siglo I". Entre estas reliquias, el padre García resalta que hay de San Marcos Evangelista y de San Lucas Evangelista.

Destaca que en específico, se trata de los huesos de estos santos, las cuales son llamadas reliquias de primer grado.

Asimismo, asegura que "es un hallazgo, es una iglesia que tiene un patrimonio muy rico, que se han ido perdiendo cosas en el tiempo, que conserva gran parte de su patrimonio artístico, pero también el patrimonio de la fe".

¿Cuándo se podrán contemplar estas reliquias?

En este sentido, el padre García resalta que el hecho de "que hayamos tenido y hayamos podido certificar que las reliquias no desaparecieron, que siguen estando entre nosotros, es un gesto de que seguimos cuidando y preservando el patrimonio material, pero también el patrimonio espiritual de la Iglesia de San Francisco".

Agrega que "ese gesto de poder acceder a elementos religiosos, en el caso de estas reliquias, es que podemos pedir a los santos que intercedan ante Dios por nosotros".

Asegura que "eso sería el objetivo por ahora, tenerlas resguardadas hasta mayo y luego que la gente pueda venir a contemplarlos".

