¿El frío en Caracas se quedará hasta febrero?: esto es lo que dicen los últimos reportes del Inameh

En las últimas semanas se han registrado temperaturas bajas en Caracas, un clima típico de enero tras la famosa bajada de "Pacheco" en diciembre. Los informes indican que el frío podría extenderse hasta febrero.

Basado en los reportes diarios emitidos por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) y estaciones de monitoreo regional, los últimos 10 días en Caracas (del 12 al 21 de enero de 2026) mostraron un patrón de frío persistente, con temperaturas mínimas que han descendido por debajo del promedio histórico para el mes.

De tal manera, el organismo hidrometeorológico reportó el tránsito de restos de frentes fríos por el Caribe, los cuales son empujados por los vientos alisios hacia la costa venezolana, afectando directamente a la Gran Caracas y la Cordillera de la Costa.

Es así como la ciudad ha experimentado "picos de enfriamiento", especialmente acentuado el 18 de enero, cuando el clima estuvo más frío que en los últimos días.

Ese domingo se registró una temperatura mínima oficial de 14°C (grados).

¿Hasta cuándo estará el frío en Caracas?

A finales del 2025, el Inameh confirmó que el fenómeno La Niña está activo y es la razón principal de que enero de 2026 sea un mes más frío de lo usual.

Aunque el fenómeno se formó en septiembre pasado, sus efectos más fuertes en el país se sienten en este trimestre, por lo que las bajas temperaturas se extenderían hasta febrero, de acuerdo a lo reportado por el organismo en octubre de 2025.

En ese momento, el ente señaló que hay una probabilidad del 55% de que el clima regrese a condiciones "neutrales", es decir, que se vaya el frío de La Niña, durante el primer trimestre de 2026. Esto significa que el frío debería empezar a ceder progresivamente a partir de marzo.

Cabe destacar que los reportes tanto del Inameh y como de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) indican que esta edición de La Niña no es tan severa como las de años anteriores. Al ser débil, el enfriamiento global y el riesgo de huracanes o tormentas extremas es menor.

¿Dónde hace más frío?

Al guiarse por los últimos reportes, las temperaturas mínimas están 14°C y 15°C en el valle de Caracas, mientras que, en lugares como El Hatillo, Galipán y los Altos Mirandinos, las temperaturas han bajado hasta los 12°C.

Se espera que estas condiciones de "buen tiempo" como el cielo despejado, pero clima frío se mantengan por lo menos durante la próxima semana.

