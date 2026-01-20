Teleférico Warairarepano retoma su horario habitual: conoce las tarifas actualizadas y actividades que ofrece

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Teleférico Warairarepano anunció el regreso a sus operaciones comerciales regulares tras finalizar la temporada decembrina.

Este destino, que conecta a la ciudad de Caracas con la cima de la montaña, se mantiene como uno de los puntos turísticos más visitados del país gracias a su clima fresco y las vistas panorámicas.

Si estás planeando una visita, es fundamental que conozcas los días de apertura y los costos actualizados, los cuales se calculan a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

¿Cuáles son los días y horas de visita?

El sistema no opera los días lunes y martes por mantenimiento. Los horarios actuales son:

Miércoles a viernes : de 12:00 p. m. a 7:00 p. m.

: de 12:00 p. m. a 7:00 p. m. Sábado y domingo: de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.

Precios de las entradas

El costo del boleto varía según la edad y la condición del visitante:

Entrada General: 10$.

Niños de 7 a 12 años: 5$.

Niños menores de 6 años: Exonerados.

Adultos mayores (desde 60 años): Exonerados.

Estudiantes con carnet vigente: 2$.

Empleados públicos (miércoles a viernes): 3$.

Turistas extranjeros: 30$.

Senderistas: 1$.

Opciones especiales y transporte

Para quienes buscan una experiencia diferente o solo requieren un trayecto, existen estas tarifas:

Cabina Extrema (piso de vidrio): 80$ (capacidad 4 personas).

Cabina VIP: 60$ (capacidad 4 personas).

Solo bajada: 5$ para quienes suben caminando y desean descender por el teleférico.

Solo caminería: 4$ (acceso a las áreas sin uso del teleférico).

¿Dónde queda y cómo llegar?

La estación de salida, llamada Maripérez, está ubicada en la Avenida Principal de Maripérez, en el centro-norte de Caracas.

Puedes llegar fácilmente en vehículo particular (cuenta con estacionamiento), taxi o tomando transporte público desde las estaciones del Metro de Caracas como Plaza Venezuela o Colegio de Ingenieros.

¿Qué puedes hacer allá arriba?

Una vez en la cima, el Warairarepano ofrece diversas actividades para toda la familia:

Gastronomía: podrás disfrutar de las clásicas fresas con crema, chocolate caliente, churros y una amplia variedad de restaurantes que ofrecen desde comida típica hasta platos internacionales.

Paseo y compras: caminar por la calzada principal hasta el Hotel Humboldt, donde encontrarás puestos de artesanía, dulces criollos y souvenirs.

Pista de patinaje: el parque cuenta con una pista de hielo para el disfrute de niños y adultos.

Naturaleza: es el lugar ideal para disfrutar del aire puro, hacer fotografías de la ciudad y observar la flora y fauna local.

