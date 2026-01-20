Teleférico Warairarepano retoma su horario habitual: conoce las tarifas actualizadas y actividades que ofrece

El Sistema Teleférico Warairarepano anunció el regreso a sus operaciones comerciales regulares tras finalizar la temporada decembrina.
Este destino, que conecta a la ciudad de Caracas con la cima de la montaña, se mantiene como uno de los puntos turísticos más visitados del país gracias a su clima fresco y las vistas panorámicas.
Si estás planeando una visita, es fundamental que conozcas los días de apertura y los costos actualizados, los cuales se calculan a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.
¿Cuáles son los días y horas de visita?
El sistema no opera los días lunes y martes por mantenimiento. Los horarios actuales son:
- Miércoles a viernes: de 12:00 p. m. a 7:00 p. m.
- Sábado y domingo: de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.
Precios de las entradas
El costo del boleto varía según la edad y la condición del visitante:
- Entrada General: 10$.
- Niños de 7 a 12 años: 5$.
- Niños menores de 6 años: Exonerados.
- Adultos mayores (desde 60 años): Exonerados.
- Estudiantes con carnet vigente: 2$.
- Empleados públicos (miércoles a viernes): 3$.
- Turistas extranjeros: 30$.
- Senderistas: 1$.
Opciones especiales y transporte
Para quienes buscan una experiencia diferente o solo requieren un trayecto, existen estas tarifas:
- Cabina Extrema (piso de vidrio): 80$ (capacidad 4 personas).
- Cabina VIP: 60$ (capacidad 4 personas).
- Solo bajada: 5$ para quienes suben caminando y desean descender por el teleférico.
- Solo caminería: 4$ (acceso a las áreas sin uso del teleférico).
¿Dónde queda y cómo llegar?
La estación de salida, llamada Maripérez, está ubicada en la Avenida Principal de Maripérez, en el centro-norte de Caracas.
Puedes llegar fácilmente en vehículo particular (cuenta con estacionamiento), taxi o tomando transporte público desde las estaciones del Metro de Caracas como Plaza Venezuela o Colegio de Ingenieros.
¿Qué puedes hacer allá arriba?
Una vez en la cima, el Warairarepano ofrece diversas actividades para toda la familia:
Gastronomía: podrás disfrutar de las clásicas fresas con crema, chocolate caliente, churros y una amplia variedad de restaurantes que ofrecen desde comida típica hasta platos internacionales.
Paseo y compras: caminar por la calzada principal hasta el Hotel Humboldt, donde encontrarás puestos de artesanía, dulces criollos y souvenirs.
Pista de patinaje: el parque cuenta con una pista de hielo para el disfrute de niños y adultos.
Naturaleza: es el lugar ideal para disfrutar del aire puro, hacer fotografías de la ciudad y observar la flora y fauna local.
Visite nuestra sección Comunidad
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube