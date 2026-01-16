Conoce las actividades para este fin de semana en Caracas: desde conciertos a micros de teatro

Suscríbete a nuestros canales

Para este fin de semana 17 y 18 de enero, hay una serie de actividades culturales gratuitas y pagas para toda la familia en la ciudad de Caracas.

A través de su cuenta en Instagram, Eventos Caracas difundió la agenda cultural pautada paraeste fin de semana, la cual está llena de actividades para hacer en familia.

Agenda cultural en Caracas

Según la información que recaudó Eventos Caracas, la agenda cultural para este fin de semana, incluye las siguientes actividades:

Sábado 17 de enero

Yoga para todos en comunidad: una actividad gratuita en la Hacienda La Trinidad a las 9 de la mañana.

NODO: es un encuentro presencial de 3 horas, diseñado para personas, profesionales y organizaciones, desde las 9 de la mañana en el Centro Comercial Lido con cupos limitados.

Expo Niños en el Espacio: Totalmente gratis desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el centro de convenciones del Parque Bolívar en La Carlota.

Micro teatral Caracas: del 14 de enero al 15 de febrero, de miércoles a domingo en diferentes horarios.

Teatro: La Luna y el Niño estará los días sábado y domingo 17 y 18 de enero a las 3 de la tarde en el Teatro Luis Peraza.

Artista por un día: por 24 dólares al cambio oficial a las 2:30 de la tarde, podrá disfrutar en la terraza del centro comercial Paseo Las Mercedes.

Proyección de cortos: en la terraza del nivel Feria del centro comercial Lider a las 6 de la tarde, totalmente gratis.

Domingo 18 de enero

Vision Board Familiar: un actividad gratuita para realizar el proyecto del año en familia, cupos limitados e incluye los materiales que requieren para hacer su tablero de sueños.

Especial de Huntrix: Una actividad de Forcu's Dance Studio en el Unicentro El Marques a partir de las 9 de la mañana, donde los asistentes podrán disfrutar de manualidades, masterclass de baile, mini spa y merienda incluida.

Lider Fit: actividad gratuita donde disfrutarán de yoga, ejercicios funcionales, fitness de combate y baile a las 9:30 de la mañana.

Atardecer Lagunazo El Ávila: con un costo de 6 euros por persona, son cupos limitados.

Yoga en el Laguito: todos los domingos de enero, clase gratis a las 9 de la mañana, en la Terraza de El LAguito, Los Próceres.

Maya Von: realizará un concierto acústico a las 3 de la tarde en la hacienda La Trinidad.

