Hidrocapital ofrece balance sobre la rotura de tubería matriz en La Guairita

Este jueves 15 de enero, se registró la rotura de una tubería matriz en el sector La Toma, en el municipio El Hatillo, estado Miranda.

A través de sus canales oficiales de información, la empresa estatal Hidrológica de la Región Capital (Hidrocapital), informó detalles de la rotura y su atención.

Rotura de tubería matriz en El Hatillo

De acuerdo con la información proporcionada por Hidrocapital, se trata de una tubería de 36 pulgadas, la cual presentó una avería este jueves.

Asimismo, señala que ya se desplegó un "equipo multidisciplinario de Hidrocapital" para atender dicha avería.

Agrega que quien está al frente de las labores en La Toma, es el ministro de Aguas, Carlos Mast, destacando que cumple las "instrucciones precisas de la Presidenta encargada Delcy Rodríguez".

Restricción del paso vehicular

Para llevar a cabo las labores y dada la magnitud de la avería, el paso vehicular se mantiene restringido.

Según el reporte de Hidrocapital, "en la zona afectada no hubo daños en viviendas ni personas heridas". Ante cualquier eventualidad y para atender a la población se encuentran en el lugar efectivos de Protección Civil y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

