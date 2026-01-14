¡En video! Multitudinaria procesión de la Divina Pastora en Barquisimeto

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 14 de enero en celebración de la Divina Pastora, la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, recibió la visita 168 de la virgen con una multitudinaria asistencia de personas que la acompañan en la tradicional procesión.

A través de sus redes, la Arquidiócesis de Barquisimeto ha reportado el minuto a minuto de la procesión y su recorrido, resaltando la cantidad de personas presentes, que incluso puede romper el record de asistencia de feligreses este año.

Procesión de La Divina Pastora en Barquisimeto

Durante el recorrido de más de 7 kilómetros, de la sagrada imagen de la virgen Divina Pastora, se pudo observar al menos a 4 millones y medio de feligreses que van en oración y conmemorándola.

Los fieles a la Divina Pastora salieron este 14 de enero desde Santa Rosa y continúan su recorrido hacia la Catedral de Barquisimeto, pasando por las avenidas principales de la ciudad. Mientras algunos van pagando promesas a la Divina Pastora, otros visten a sus hijas de pastoras y los comercios se mantienen cerrados.

