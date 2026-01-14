¡En video! Así inicia la procesión de la Divina Pastora en las calles de Barquisimeto

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 14 de enero de 2026, la ciudad de Barquisimeto vuelve a convertirse en el epicentro de la fe católica en Venezuela con la visita número 168 de la Divina Pastora.

Cientos de miles de devotos se congregaron desde la madrugada en el pueblo de Santa Rosa para acompañar a la imagen en su tradicional peregrinación hacia la Catedral Metropolitana.

Venezuela celebra a la Divina Pastora este 14 de enero

La jornada comenzó con una vigilia llena de oraciones y cantos, seguida de la misa de salida oficiada a tempranas horas.

En un ambiente de profunda emoción, la Virgen salió de su santuario cargada en hombros por sus fieles, custodiada por un cordón de seguridad formado por más de 750 jóvenes voluntarios identificados con chalecos de colores según su función.

Un camino de fe de 7.5 kilómetros

El recorrido principal abarca poco más de siete kilómetros y medio. La procesión avanza por la avenida Lara, pasando por puntos emblemáticos como la Plaza Macario Yépez, donde se rinden homenajes especiales.

Se estima que la imagen llegue a la Catedral de Barquisimeto entre las 5:00 y las 6:00 de la tarde, donde será recibida con una misa solemne para cerrar este encuentro multitudinario.

Tradición que vence epidemias

Esta devoción tiene raíces profundas que se remontan al año 1856. En aquel entonces, una fuerte epidemia de cólera azotaba a la población.

El padre Macario Yépez sacó la imagen de la Virgen en procesión y pidió ser la última víctima de la enfermedad. Según la historia, el brote cesó milagrosamente después de este acto, dando inicio a la tradición de realizar esta caminata cada 14 de enero.

Seguridad y apoyo al peregrino

Para garantizar el bienestar de los asistentes, las autoridades desplegaron un amplio operativo que incluye puntos de hidratación y asistencia médica a lo largo de toda la ruta.

Además del resguardo policial, se disponen zonas de descanso para los caminantes que llegan de distintos estados del país y del extranjero para cumplir sus promesas o agradecer favores recibidos.

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube