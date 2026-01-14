Más allá del mercado: el comercio informal cuenta con varios puestos de barberías y venta de artículos de segunda mano

Suscríbete a nuestros canales

A lo largo del mercado municipal de San Martín, se puede observar a cierta cantidad de comerciantes informales que instalan sus puestos para vender todo tipo de mercancía y ofrecer servicios.

Los trabajadores reportan ingresos estables bajo una dinámica de servicios inmediatos.

Los prestadores de servicio instalan sillas, espejos y máquinas conectadas a fuentes de energía, atendiendo a una clientela que busca rapidez y costos menores a los de los locales tradicionales.

La mayoría de estos comerciantes establecieron sus puestos en este punto específico hace aproximadamente cuatro años, aunque la cantidad de puestos aumenta cada tanto.

Comerciantes informales

Dichos vendedores se ven en calles, avenidas y plazas, ofreciendo desde ropa y comida hasta bisutería, usando estructuras móviles y de fácil desarme.

Algunos barberos indican que eligieron esa zona por ser bastante recurrente entre los transeúntes.

El horario de actividad comienza a las 7:00 am y se extiende entre las 4:00 y 6:30 pm "aquí estoy de martes a domingo, tengo días buenos y días regulares, pero mayormente puedo atender a 15 personas", explica un barbero.

Comenta que los fines de semana puede atender a 40 personas, por lo que el balance general entre días buenos y malos es de al menos 100 personas.

José Felix Lara

"A los clientes se les hace promociones cuando traen a sus hijos o sobrinos, les dejamos dos cortes por $ 10, pero los precios de los cortes es de $ 4 y $ 5 si se quieren hacer barba y ceja", indica.

Esto revela la diferencia del servicio que una barbería puede ofrecer a la clientela, puesto que un corte sencillo va desde los $ 12 o $ 20.

El servicio completo que incluye barba y ceja llega hasta los $ 35. Más o menos se puede ver un total de cuatro a ocho puestos de barberos.

La señora Sol Elena Blanco se encarga de vender sopa de res o "cruzado" desde hace cuatro años en el mercado municipal de San Martín "mi arte es más que todo la sopa, me gusta cocinar".

Los sábados hace mondongo y los martes, jueves vienes y domingo hace de res y cruzado, "duro dos o tres horas aquí, en un hora y media vendo la sopa, pero todo depende del día", indica.

Sus precios oscilan entre $ 2 y $ 4 dependiendo del tamaño del envase que usted decida.

José Felix Lara

Jonathan Contreras es el encargado de vender pollo entero en la entrada de San martín, "ahorita no es que esté muy fluido, la verdad las ventas han estado un poco lentas, pero ahí vamos".

Contó que hay más movimiento de personas los fines de semana, se encuentra en su puesto desde las 8:00 am hasta las 3:00 o 4:00 pm y tiene aproximadamente tres años trabajando ahí.

"Al ser artículos de primera necesidad, las personas siempre buscan artículos como pollo, carne, verduras y frutas".

Los vendedores y barberos se consideran a sí mismos como prestadores de servicios esenciales para la comunidad.

Cabe recalcar que hay puestos que pueden vender lo mismo pero se debe respetar la regla de no competir en cuanto a precios más llamativos.

Con ingresos que permiten cubrir la canasta básica y una clientela que prefiere la agilidad de la calle, la "zona de los barberos" y los "cachivacheros" se consolida como un punto de referencia económico en el suroeste.

José Felix Lara

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube