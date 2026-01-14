Fiscal General atenderá denuncias en Caracas este 14 de enero: ubicación y horario de atención

Suscríbete a nuestros canales

La Fiscalía anunció este martes una jornada de "El Ministerio Público va a tu Comunidad", la cual se llevará a cabo el miércoles 14 de enero en la ciudad de Caracas.

A través de sus redes sociales, el Ministerio Público brindó los detalles sobre la actividad e informó a partir de qué hora estarán atendiendo a los ciudadanos.

Jornada del "Ministerio Público va a tu Comunidad"

A través de su cuenta en Instagram, el Ministerio Público (MP) informó a la comunidad sobre la jornada que tendrá lugar el miércoles en el centro de la ciudad de Caracas.

En este sentido, precisó que se llevará a cabo en la plaza Bolívar de Caracas, a partir de las 9 de la mañana.

Asimismo, resalta la publicación del MP, que durante la jornada contarán con la presencia del Fiscal General de la República, Tarek William Saab.

¿Cuáles servicios estarán disponibles en la jornada?

Generalmente, durante este tipo de jornadas se pueden realizar diferentes denuncias, entre las cuales resaltan las siguientes:

Protección de niños, niñas y adolescentes - Familia

Delitos comunes

Delitos contra la propiedad, entre otros.

Asesorías legales en general

Seguimiento de casos ante el MP

