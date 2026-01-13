¿Falta de vitamina D?: con este examen puede saber si su cuerpo le pide este suplemento

Suscríbete a nuestros canales

La vitamina D nos permite aprovechar mejor el calcio y el fósforo de los alimentos y con ello asegurar la fortaleza de los huesos. Además, regula el estado de ánimo.

La dieta también es un factor decisivo que ayuda al sistema inmunitario a funcionar mejor.

La comunidad médica global sitúa la deficiencia de vitamina D como una de las preocupaciones nutricionales más extendidas durante años.

Sin niveles adecuados de vitamina D, el intestino pierde la capacidad de absorber el calcio y el fósforo de los alimentos de manera eficiente, lo que obliga al cuerpo a extraer estos minerales de los huesos para mantener el equilibrio en la sangre.

¿Qué es el examen 25-OH?

Para determinar con precisión si una persona padece este déficit, los laboratorios clínicos aplican de forma estandarizada el examen de sangre denominado 25-hidroxivitamina D.

Esta prueba mide la forma de la vitamina que circula en el torrente sanguíneo antes de que el riñón la transforme en su estado activo.

Los pacientes que presentan síntomas de fatiga crónica, dolores óseos o infecciones recurrentes deben acudir a su centro de salud para solicitar esta orden médica.

Esta prueba normalmente es de sangre y no requiere ayuno, aunque se sugiere realizarlo a primeras horas de la mañana, el especialista evalúa la concentración del nutriente.

Puede dar tres tipos de categoría: deficiencia, insuficiencia o nivel suficiente, lo que permite prevenir complicaciones a largo plazo en el sistema esquelético y metabólico.

Los exámenes pueden arrojar estos resultados:

Se considera deficiencia severa si los niveles están por debajo a 20 nanogramos por mililitro (ng/ml).

nanogramos por mililitro (ng/ml). Insuficiencia si los valores arrojan entre 21 y 29 ng/mL .

. Rango normal si está entre 30 y 50 ng/ml.

Se puede considerar tóxico si los niveles están superiores a 100 ng/ml.



Importancia de la vitamina D en el cuerpo

Además de su rol en la salud ósea, la ciencia moderna vincula la vitamina D con el correcto funcionamiento del sistema inmunitario.

De esta manera, una persona con niveles óptimos de vitamina D muestra una respuesta inflamatoria más controlada y mitiga las enfermedades respiratorias.

Normalmente, se les indica la combinación de tres opciones: suplementación, dieta y exposición solar.

La exposición solar controlada sigue siendo la fuente natural más potente.

El cuerpo produce vitamina D cuando la piel entra en contacto con los rayos ultravioleta B (UVB).

Los dermatólogos recomiendan exponer los brazos y piernas al sol durante 15 a 20 minutos, preferiblemente antes de las 10:00 A.M. o después de las 4:00 P.M para evitar quemaduras.

La vitamina D no es un simple suplemento; es un modulador biológico esencial que impacta desde el estado de ánimo hasta la fuerza del corazón.

Con una combinación de aire libre, una dieta equilibrada y, de ser necesario, una cápsula diaria recetada por un profesional, cualquier persona puede alcanzar el rango óptimo.

Mantener el objetivo de los 30 ng/mL es, en definitiva, una de las mejores inversiones en salud que se pueden realizar en este 2026.

