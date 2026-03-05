Subasta de divisas para personas naturales: conozca las tasas de adjudicación y horarios recomendados

Suscríbete a nuestros canales

El sistema de asignación de divisas en la banca pública y privada venezolana mantiene esta semana una tasa base para personas naturales.

De acuerdo con la cuenta especializada, VEMI Valores Económicos para Mercados Inteligentes, a través de su cuenta en Telegram, la tasa base está este miércoles en 515 Bs/$ para personas naturales.

De acuerdo con El proceso, que se rige por un esquema de subasta individual, presenta variaciones críticas en los horarios de apertura, límites de transacción y comisiones operativas que pueden elevar el costo final de la divisa hasta en un 14% adicional.

Dinámica de subasta y banca privada

En entidades como Banesco, BNC y Provincial, la adjudicación depende directamente de la oferta del usuario. Se debe revisar el monto antes de confirmar, ya que el sistema liquida a la tasa que el cliente subasta; se reportó un caso real donde un usuario "por error puso tasa de 800 y el sistema le liquidó a ese precio".

Los horarios de apertura en la banca privada oscilan entre las 7:00 a.m. y 8:00 a.m., con cierres aleatorios entre las 9:00 a.m. y 10:30 a.m. En el caso específico de Provincial, el solicitante queda en estatus "Pendiente" hasta el día siguiente. Si los bolívares aparecen desbloqueados, la instrucción es revisar el estatus y en caso de estar "Pactada", es que el proceso de liquidación de divisas está en marcha.

Banca pública y límites de uso

El Banco de Venezuela (BDV), Tesoro y BDT mantienen horarios más flexibles, desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. o más tarde. Los límites para personas naturales se establecen en un mínimo de $100 y un máximo de $2.000.

El uso de estos fondos es exclusivamente electrónico para tarjetas, sin disponibilidad de efectivo por taquilla. Para los clientes jurídicos, se conoció que hubo tasas de 575 rechazadas"recientemente.

Entretanto, Banesco incorporó el Pago Móvil desde la Cuenta Verde, donde el receptor recibe bolívares. Sin embargo, debido a que la compra se realiza a unos 517,6 Bs/$ (con comisión) y el pago se convierte a tasa BCV, esto implica una pérdida de 20%. De igual forma, la venta de divisas al banco se liquida siempre a tasa oficial.

Se advierte que, entre la comisión de subasta y el uso en puntos de venta, el recargo operativo puede alcanzar un 14% sobre el precio base.

