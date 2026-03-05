La gasolina premium llega a otros estados de Venezuela: sepa dónde

Suscríbete a nuestros canales

La gasolina premium llega a dos nuevas estaciones de servicio en Barquisimeto, estado Lara.

La inclusión de estas dos estaciones de servicio en la distribución y venta, forma parte del plan piloto de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) para reincorporar la gasolina de 97 octanos en el mercado de combustible venezolano.

Gasolina premium en Barquisimeto

Desde este miércoles comenzó la comercialización de la gasolina premium o también conocida como gasolina de 97 octanos, en la ciudad de Barquisimeto, a un precio de 1 dólar por litro.

Cabe destacar que el pago de este combustible de alto octanaje debe realizarse unicamente con dólares en efectivo, ya que es por decreto del Estado y no por las estaciones de servicio que la surten.

¿Cuáles estaciones de servicio venden la gasolina "premium"?

Es importante resaltar que este plan piloto arrancó inicialmente en Caracas, el pasado 16 de febrero y cumple el objetivo de incrementar la diversidad de combustibles en el mercado nacional.

Para surtir la gasolina "premium" de 97 octanos activaron estaciones de servicio en dos puntos de la ciudad de Barquisimeto:

E/S "San Luis I" (avenida Venezuela con avenida Bracamontes)

E/S "Churum Merú del este" (avenida Lara)

