Ejecutivo suscribe acuerdo con aseguradoras: asignarán cirugías en clínicas a través de VenApp

Este miércoles, el ministerio de Salud confirmó un acuerdo con las aseguradoras estatales para responder a las necesidades quirúrgicas de la población.

A través de sus canales oficiales, difundió la formalización de este acuerdo estratégico que beneficia el Sistema Público Nacional de Salud.

Aseguradoras estatales

De acuerdo con la información suministrada, en el acuerdo se incluyen aseguradoras como Seguros La Previsora, Horizonte y Miranda.

Asimismo, señala que "se trata de una política de Estado, instruida por la presidenta (E) Delcy Rodríguez, que tiene como finalidad única garantizar el derecho a la salud de la población".

Cirugías en clínicas a través de VenApp

Por su parte, la ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, brindó los detalles del acuerdo y asegura que "va a permitir iniciar de manera expedita la prestación de servicios a nuestra gente".

Resalta además que la población recibirá estos servicios "por la vía de las clínicas privadas que se acojan a la propuesta que estamos haciendo desde nuestras aseguradoras”.

Asimismo, indica que los procesos de captación y priorización de pacientes se va a realizar a través de la aplicación VenApp, por medio de 1X10 del Buen Gobierno.

En este sentido, explicó la ministra que también incluirá las listas de espera que hay en los centros de salud pública del país, en aras de "asegurar que la asistencia llegue de forma eficiente a las comunidades más vulnerables".

