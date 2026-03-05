Arte

Lista de talleres gratuitos en la Galería de Arte Nacional para marzo: ¿Cómo puedes inscribirte?

Por Yasmely Saltos
Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 11:30 pm

La Galería de Arte Nacional (GAN) acaba de abrir su programación de talleres gratuitos para el ciclo Marzo - Abril 2026.

En estos talleres, podrás aprender técnicas profesionales en uno de los espacios culturales más imponentes del país.

Programación de Talleres (Marzo - Abril 2026

Jueves (10:00 am - 12:30 pm)    De la Tierra a la Forma    +6 años    Modelado cerámico.
Sábados (10:00 am - 12:00 pm)    Técnicas Gráficas    +15 años    Xilografía y punta seca.
Sábados (10:00 am - 12:00 pm)    De la Academia al Paisaje    +15 años    Teoría y revolución del color.
Sábados (10:00 am - 12:00 pm)    Dibujo de Historietas    7 a 15 años    Creación de Cómics.
Sábados (2:00 pm - 4:00 pm)    Dibujo Analítico    +15 años    Expresiones y técnica.
Sábados (2:00 pm - 4:00 pm)    Ajedrez en Familia    +7 años    Deporte ciencia.

¿Cómo inscribirse? 

La GAN ha simplificado el proceso este año para que sea totalmente digital o interactivo.

  1. Entra al perfil oficial de la Galería de Arte Nacional y busca el enlace (link) fijado en la biografía. Allí encontrarás el formulario de registro.

  2. En la publicación de los talleres, comenta la palabra "Talleres" y el sistema automatizado te enviará los requisitos y el link de inscripción por DM.

  3.  Siempre puedes acercarte a la sede en la Av. México (frente a la estación de Metro Bellas Artes) para consultar disponibilidad de cupos de último minuto.

 

 

 

Miércoles 04 de Marzo - 2026
