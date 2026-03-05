Lista de talleres gratuitos en la Galería de Arte Nacional para marzo: ¿Cómo puedes inscribirte?

La Galería de Arte Nacional (GAN) acaba de abrir su programación de talleres gratuitos para el ciclo Marzo - Abril 2026.
En estos talleres, podrás aprender técnicas profesionales en uno de los espacios culturales más imponentes del país.
Programación de Talleres (Marzo - Abril 2026
Jueves (10:00 am - 12:30 pm) De la Tierra a la Forma +6 años Modelado cerámico.
Sábados (10:00 am - 12:00 pm) Técnicas Gráficas +15 años Xilografía y punta seca.
Sábados (10:00 am - 12:00 pm) De la Academia al Paisaje +15 años Teoría y revolución del color.
Sábados (10:00 am - 12:00 pm) Dibujo de Historietas 7 a 15 años Creación de Cómics.
Sábados (2:00 pm - 4:00 pm) Dibujo Analítico +15 años Expresiones y técnica.
Sábados (2:00 pm - 4:00 pm) Ajedrez en Familia +7 años Deporte ciencia.
¿Cómo inscribirse?
La GAN ha simplificado el proceso este año para que sea totalmente digital o interactivo.
-
Entra al perfil oficial de la Galería de Arte Nacional y busca el enlace (link) fijado en la biografía. Allí encontrarás el formulario de registro.
-
En la publicación de los talleres, comenta la palabra "Talleres" y el sistema automatizado te enviará los requisitos y el link de inscripción por DM.
-
Siempre puedes acercarte a la sede en la Av. México (frente a la estación de Metro Bellas Artes) para consultar disponibilidad de cupos de último minuto.
