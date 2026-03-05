Hidrata tu cabello con aguacate: paso a paso para preparar la mascarilla

Suscríbete a nuestros canales

El constante uso de herramientas de calor, tales como: la plancha y el secador también dañan el cabello desde la raíz hasta las puntas, según la información divulgada por Garnier.

Asimismo, la falta de hidratación es una de las causas más frecuentes por la cual el cabello se encrespa, ya que, la capa protectora se irrita y los folículos pilosos no cumplen su función correctamente, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos es perjudicial para el cuero cabelludo.

Sin embargo, el aguacate es ideal para nutrir el cuero cabelludo, gracias a las propiedades vitamínicas que contiene, las cuales también generan efecto alisador.

Guía para preparar la mascarilla

Ingredientes

Medio aguacate sin concha.

1 cucharada de miel.

1 cucharada de aceite de oliva.

Preparación

1-Vierte el aguacate y la miel en la licuadora, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

2-Agrega el aceite de oliva a la mezcla, une todo hasta obtener una mascarilla ligera.

3-Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Así debes aplicar la mascarilla

Se sugiere que la persona aplique la mascarilla desde la raíz hasta las puntas con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

A su vez, es propicio acotar, que la persona debe repetir el proceso mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En conclusión, para mantener el cabello en buenas condiciones la persona debe establecer hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

