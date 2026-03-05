Gilberto Correa le hace una petición a Delcy Rodríguez: Hoy mi voz es de angustia

El reconocido animador de Venezuela, Gilberto Correa, de 83 años, realizó una solicitud este miércoles 4 de marzo a la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez.
En una publicación en Instagram, Correa, que recientemente fue noticia por una propuesta de matrimonio, pidió la ayuda para recuperar un terreno de su propiedad.
"Señora presidenta Delcy Rodríguez, usted me conoce, me veo en la obligación de comunicarme por este medio, pero hoy mi voz es de angustia, pues mi patrimonio, mi terreno, mi propiedad, se encuentra en manos del Tribunal Supremo de Justicia, aun sabiendo que mi caso ya lo gané", dice en el video.
"No es nada mas que el TSJ se niegue a decidir y es que han pasado tres años y la respuesta no llega. Cumplí 83 años y 3 años son una vida entera, mi salud no puede esperar más tiempo de burocracia, confío en usted plenamente, que se haga justicia", expresó Correa
Visite nuestra sección Farándula
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube