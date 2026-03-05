“Eres un depredador”: Kesha se va en contra de Trump tras usar su canción para un video

Suscríbete a nuestros canales

La guerra mediática entre la Casa Blanca y los artistas pop sumó un nuevo capítulo. Kesha se sumó este lunes a la lista de músicos que han denunciado el uso no autorizado de sus canciones por parte de la administración Trump, después de que el perfil oficial de TikTok de la Casa Blanca utilizara su tema "Blow" para musicalizar un video de bombardeos militares.

El video que encendió la mecha

La controversia estalló cuando Kesha tomó conciencia de que su música había sido utilizada en una publicación del 10 de febrero en la cuenta @whitehouse de TikTok. El clip, que acumula más de 15 millones de reproducciones y 1.8 millones de "me gusta" según reportes de prensa, muestra imágenes de un avión de combate lanzando un misil que impacta y destruye un buque de guerra. La secuencia está acompañada por el estribillo de "Blow" en el preciso momento en que la letra dice "this place about to blow" ("este lugar está a punto de explotar"), con el título "Lethality" ("Letalidad") y emojis de fuego y un águila.

"Repugnante e inhumano": la respuesta de Kesha

El 2 de marzo, la intérprete de "TiK ToK" utilizó sus historias de Instagram y su cuenta en X para lanzar una dura acusación contra la administración Trump. "Ha llegado a mi atención que la Casa Blanca ha usado una de mis canciones en TikTok para incitar violencia y amenazar con guerra", escribió.

"Tratar de restarle importancia a la guerra es repugnante e inhumano. NO apruebo que mi música sea utilizada para promover la violencia de ningún tipo", enfatizó la artista. Y añadió una declaración de principios: "El amor siempre vence al odio. Por favor, ámense a sí mismos y a los demás en momentos como este. Esta muestra de flagrante desprecio por la vida humana y, francamente, este ataque a todos nuestros sistemas nerviosos es lo opuesto a lo que defiendo".

En un mensaje posterior, aún más directo, Kesha sentenció: "Dejen de usar mi música, pervertidos", etiquetando a la cuenta oficial de la Casa Blanca.

La mención a Epstein y la respuesta de la administración

La cantante no se limitó a la queja musical. En su publicación, aprovechó para vincular el incidente con los recientes documentos desclasificados del caso Epstein. "Además, no permitamos que esto nos distraiga del hecho de que el depredador criminal Donald Trump aparece en los Archivos más de un millón de veces", escribió.

Lejos de amilanarse, la Casa Blanca respondió con una estrategia provocadora. Steven Cheung, director de comunicaciones de la administración Trump, citó el tuit de Kesha y escribió: "Todos estos 'cantantes' siguen cayendo en esto. Esto solo nos da más atención y más visitas a nuestros videos porque la gente quiere ver de qué se quejan. Gracias por su atención a este asunto".

Una larga lista de artistas en pie de guerra

Kesha no es la primera ni será la última. La administración Trump ha enfrentado quejas similares de numerosos músicos en los últimos meses. En diciembre de 2025, Sabrina Carpenter calificó de "malvado y repugnante" un video de ICE que utilizaba su canción "Juno", exigiendo que no involucraran su música "para beneficiar su agenda inhumana".

Radiohead también respondió con dureza cuando el Departamento de Seguridad Nacional usó "Let Down" en un video pro-ICE: "Váyanse a la mierda... No se apropien de esto sin luchar". Olivia Rodrigo, SZA, Celine Dion, Foo Fighters, Jack White, los Rolling Stones y el estate de Sinéad O'Connor han expresado públicamente su rechazo al uso no autorizado de sus obras en contenido gubernamental o de campaña.

