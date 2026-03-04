¿Por qué desaparece Wendy’s? La verdad tras el cierre masivo de sucursales en EEUU este 2026

Suscríbete a nuestros canales

La cadena de hamburguesas Wendy’s ejecuta un agresivo plan de reestructuración que contempla el cierre de aproximadamente 350 sucursales en Estados Unidos durante la primera mitad de 2026.

Esta estrategia, denominada "Proyecto Fresh", busca optimizar el sistema corporativo al eliminar entre el 5% y el 6% de sus locales con bajo rendimiento financiero para concentrar recursos en puntos de mayor rentabilidad.

Antecedentes

El cierre definitivo del establecimiento en Adams Shoppes, Pensilvania, el pasado 1 de marzo, marca el inicio de una serie de clausuras que mantienen en vilo a empleados y clientes.

Resulta importante señalar que esta decisión responde a un entorno de alta competencia y a una mayor sensibilidad de los consumidores ante el aumento de precios en el sector de la comida rápida.

La incertidumbre crece entre los comensales, quienes manifiestan su escepticismo en redes sociales ante lo que perciben como un declive en la presencia física de la marca según señala The US Sun.

Una medida necesaria

Aunque la dirección financiera, encabezada por Ken Cook, defiende la medida como una ruta hacia el crecimiento sólido, muchos usuarios comparan esta contracción con la pérdida de relevancia de otras franquicias históricas.

El ajuste operativo ocurre en un momento donde la empresa reportó una red de 5.969 locales al cierre del último trimestre, enfrentando críticas por la calidad y el costo de sus productos.

Esta transformación profunda busca blindar las finanzas de la compañía, pero pone en riesgo la fidelidad de una base de consumidores que teme una retirada irreversible de sus comunidades locales.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.