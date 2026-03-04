Crisis en Medio Oriente: más de 17.500 estadounidenses han sido repatriados en medio de la guerra

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó este miércoles que más de 17.500 ciudadanos estadounidenses han regresado al país desde Oriente Medio desde que se desatara el conflicto armado con Irán el pasado sábado 28 de febrero.

La magnitud del operativo de retorno se hizo evidente ayer martes, jornada en la que, según datos oficiales, regresaron más de 8.500 personas, lo que representa casi la mitad del total de repatriados en los últimos cinco días.

Esfuerzos de evacuación bajo fuego

El vicesecretario de Estado para Asuntos Globales, Dylan Johnson, detalló a través de un comunicado que la oficina ha brindado orientación de seguridad y asistencia de viaje a cerca de 6.500 ciudadanos en el extranjero. Johnson subrayó que el compromiso del gobierno persiste: "Seguiremos ayudando activamente a cualquier ciudadano estadounidense en el extranjero que desee salir de Oriente Medio".

La logística enfrenta desafíos críticos

Países de la región que albergan bases del Pentágono han cerrado o limitado sus espacios aéreos debido a los contraataques iraníes tras la ofensiva lanzada por EEUU e Israel.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, confirmó que el Ejército está habilitando espacios en aviones de carga C-17 y otras aeronaves militares para acelerar la salida de civiles.

A pesar del volumen de ciudadanos que han logrado volver, la administración de Donald Trump enfrenta duros cuestionamientos por la velocidad y organización de las evacuaciones. Las críticas han surgido incluso desde el sector republicano.

El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que al menos 1.500 estadounidenses han solicitado formalmente ayuda para ser evacuados, advirtiendo que el operativo tomará tiempo debido a la peligrosidad del entorno volátil en la zona de conflicto.

Además de quienes ya han tocado suelo estadounidense, el Departamento de Estado señaló que miles de ciudadanos más han logrado salir de la zona de guerra hacia destinos seguros en Europa y Asia, y se encuentran actualmente en tránsito hacia sus hogares.

