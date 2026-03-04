Semifinal de la Copa del Rey: míralo hoy miércoles 4 de marzo en vivo y gratis

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

La primera eliminatoria entre FC Barcelona y Atlético de Madrid dejó a los culés en el terreno de juego tras faltarles un gol que les permitiera ir a la prórroga. Así, el equipo colchonero selló su pase a la gran final que se disputará el próximo 18 de abril y verás por Meridiano Televisión.

Hoy miércoles 4 de marzo, se disputará la otra semifinal entre Real Sociedad y Athletic Club. La Real Sociedad buscará aprovechar su ventaja de la ida.

Este encuentro los verás en vivo y gratis por Meridiano Televisión en señal abierta y streaming meridiano.net/meridianotv. O en HD por Simpleplus, InterGo, NetunoGo y Aba TV Go.

Copa del Rey: juego del día

Real Sociedad vs Athletic Club: hoy miércoles 4 de marzo en el Estadio de Anoeta a las 4:00 p.m. con antesala desde las 3:30 p.m.

La gran final de la Copa del Rey 2026 está programada para el 18 de abril. Los fanáticos del fútbol podrán seguir estos emocionantes partidos con transmisiones en vivo y amplia cobertura especial de la marca Meridiano.

