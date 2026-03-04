Sheinbaum defiende soberanía: niega que muerte de "El Mencho" fuera por presión de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó de forma categórica que el operativo militar donde resultó abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), haya sido ejecutado bajo exigencias del gobierno de Donald Trump.



Cumplimiento de la ley local

Durante su conferencia de prensa este miércoles, la mandataria aclaró que la acción del pasado 22 de febrero no tuvo como fin "bajar la presión" de Washington, sino cumplir órdenes de aprehensión vigentes en territorio mexicano.



"No fue ese el objetivo. Esta persona tenía una orden de aprehensión o varias. El operativo fue para detenerlo, el problema es que las fuerzas federales recibieron agresiones y respondieron en el momento", subrayó Sheinbaum.

Aunque negó la subordinación a EEUU, la presidenta reconoció que hubo una colaboración estratégica en materia de seguridad, pero recalcó que la decisión final y la ejecución fueron estrictamente soberanas.

Confirmó el uso de información de inteligencia proporcionada por agencias estadounidenses.

Saldo sangriento y visita a Guadalajara

La caída de "El Mencho" desató una ola de violencia sin precedentes en el occidente de México. Según cifras oficiales, los enfrentamientos tras el operativo dejaron:

25 efectivos de la Guardia Nacional fallecidos.

Más de 30 integrantes del CJNG abatidos.

Caos urbano: Quema de gasolineras, vehículos de carga y bloqueos viales que paralizaron varios estados.

Sheinbaum anunció que este viernes visitará Guadalajara, epicentro del poder del CJNG, a casi dos semanas de la muerte del capo de 59 años, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa millonaria

.

