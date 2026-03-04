Air France suspende vuelos a Cuba por dos meses y medio ante grave escasez de combustible

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea bandera de Francia, Air France, anunció este miércoles la suspensión temporal de todas sus operaciones hacia Cuba a partir del próximo 29 de marzo. La medida, motivada por la crítica falta de carburante en la isla, se mantendrá inicialmente hasta el 15 de junio, siempre que las condiciones de abastecimiento mejoren para esa fecha.

Impacto en el turismo y la economía

En un comunicado oficial, la compañía explicó que la decisión responde directamente a "la escasez de carburante en la isla de Cuba y su impacto para la actividad económica y turística". El último vuelo desde el aeropuerto Charles de Gaulle hacia La Habana despegará el sábado 28 de marzo.

Actualmente, Air France opera tres frecuencias semanales. Debido a la crisis energética, sus aeronaves se han visto obligadas a realizar una escala técnica en Bahamas en el trayecto de regreso a Europa para poder repostar, una logística que la empresa considera insostenible a largo plazo bajo las condiciones actuales.

La falta de combustible en Cuba se ha agudizado drásticamente tras las recientes amenazas del gobierno de Donald Trump contra cualquier país o naviera que exporte petróleo a la isla. Esta presión diplomática y económica ha provocado:

El retiro de más de media docena de aerolíneas internacionales en las últimas semanas. El ajuste forzoso de itinerarios con escalas adicionales de recarga en terceros países. Una caída estrepitosa en las reservas turísticas europeas hacia el Caribe.

Soluciones para los pasajeros

La aerolínea informó que contactará a los clientes afectados vía correo electrónico y SMS para ofrecerles tres alternativas: Aplazamiento del viaje sin costo adicional (sujeto a disponibilidad tras el 15 de junio), reembolso total del boleto o un bono por el valor de la reserva para ser utilizado en otros destinos de la red de Air France.

Esta suspensión se suma a la lista de aerolíneas que han dado la espalda al destino cubano en lo que va de 2026, profundizando el aislamiento de la mayor de las Antillas en medio de la crisis energética global.

