¿Compraste carne de res entre 2014 y 2019 en Florida? El supermercado te debe una indemnización: así puedes reclamarla

Si alguna vez llenaste tu carrito de compras con cortes de res en un supermercado de Florida en los últimos años, podrías ser parte de un grupo de consumidores que recibirán una compensación económica.

Una reciente demanda colectiva antimonopolio alega que los principales procesadores de carne del país manipularon los precios, haciendo que los ciudadanos pagaran de más por productos básicos.

El esquema de fijación de precios bajo la lupa

La demanda sostiene que varios de los procesadores de carne vacuna más grandes del mercado establecieron un acuerdo para asignar el mercado.

Según los documentos judiciales, estas empresas habrían conspirado para limitar la oferta de carne y aumentar artificialmente sus márgenes de ganancia.

Al reducir la cantidad de carne disponible en el mercado, los procesadores lograron que el precio que los consumidores pagaban en las cajas de los supermercados se disparara, incluso cuando los costos de producción no justificaban tales aumentos.

Esta práctica no solo afecta el bolsillo de las familias en Florida, sino que también infringe las leyes federales de competencia.

¿Quiénes pueden reclamar la indemnización por la compra de esta carne de res?

Si compraste alguno de los cientos de productos de carne de res para tu uso personal entre el 1 de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2019, podrías ser elegible para recibir una compensación económica.

Esta oportunidad de pago está disponible específicamente para los residentes que hicieron sus compras en los siguientes estados:

Florida, Arizona, California, Illinois, Iowa, Kansas y Massachusetts.

Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska y Nevada.

New Hampshire, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte y Dakota del Norte.

Oregón, Rhode Island, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Virginia Occidental, Wisconsin y el Distrito de Columbia.

Para poder acceder a este beneficio, los interesados deben presentar sus reclamaciones antes del 30 de junio.

Los administradores del fondo calcularán el pago en efectivo de manera proporcional, basándose en la cantidad de carne que compraste durante el periodo mencionado.

El impacto en los consumidores de la carne de res

Este litigio busca justicia para millones de residentes que han enfrentado una inflación alimentaria sin precedentes.

Los abogados de los demandantes argumentan que, mientras las familias luchaban por costear la canasta básica, los procesadores de carne registraban niveles récord de rentabilidad gracias a este presunto esquema de colusión.

Aunque el proceso legal sigue su curso, los acuerdos alcanzados en etapas tempranas ya han generado fondos que se distribuirán entre los reclamantes válidos.

La transparencia en la cadena de suministro de alimentos es ahora el centro del debate público en el estado.

