Estados Unidos flexibiliza sanciones a Cuba: autoriza venta de crudo venezolano a la isla

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos anunció una flexibilización en el esquema de sanciones que pesaba sobre el suministro de combustible a Cuba.

La medida permite que empresas soliciten licencias para comercializar crudo venezolano hacia la isla, bajo estrictas condiciones y supervisión. Con este paso, Washington introduce cambios en la dinámica energética regional sin eliminar completamente el régimen de restricciones.

La decisión fue comunicada por el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Según lo informado, las operaciones deberán cumplir lineamientos específicos para evitar que los recursos lleguen directamente al aparato gubernamental cubano.

El objetivo declarado es apoyar al sector privado y aliviar parte de la crisis que enfrenta la población, según información de la agencia de noticias EFE.

Condiciones y controles establecidos

Las transacciones autorizadas no serán abiertas ni generales. Cada empresa interesada deberá tramitar permisos individuales y demostrar que cumple con los criterios establecidos por las autoridades estadounidenses. Entre los principales requisitos destacan:

Solicitud formal y aprobación previa de licencia.

Supervisión de los ingresos generados por la venta.

Exclusión de entidades estatales cubanas en las operaciones.

Enfoque en actividades comerciales o humanitarias.

Contexto tras los cambios en Venezuela

La flexibilización ocurre luego de transformaciones políticas en Venezuela que llevaron a un ajuste en las sanciones impuestas por Washington a Caracas.

En este nuevo escenario, empresas internacionales comenzaron a gestionar permisos para comercializar petróleo venezolano en distintos mercados, incluyendo Estados Unidos y Europa.

La isla dependía en gran medida del suministro venezolano, por lo que la interrupción previa de envíos agravó su ya delicada situación energética.

Cuba enfrenta uno de los momentos más complejos de las últimas décadas en materia de combustible. Las limitaciones en el suministro han afectado sectores clave como transporte, salud y educación.

Visite nuestra seccion de: Internacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.