¿Usas ITIN para declarar impuestos? El cambio radical en el Crédito por Hijos para 2026 que debes conocer

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de impuestos de 2026 comienza con un cambio importante en las reglas del juego para muchas familias inmigrantes.

Con la nueva legislación fiscal conocida como "One Big Beautiful Bill" (OBBB), el Servicio de Rentas Internas (IRS) ha hecho ajustes que aumentan el monto total del crédito, pero que limitan severamente quiénes pueden acceder a él, especialmente en los hogares que utilizan el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).

Un aumento con letra pequeña: el nuevo monto del Crédito Tributario por Hijos (CTC)

El cambio más notable para este año es el aumento en el valor del Crédito Tributario por Hijos (CTC).

Según información del IRS y análisis de TurboTax, el crédito máximo ha subido a $2.200 por cada hijo calificado, un incremento respecto a los $2.000 de años anteriores.

Además, por primera vez, este monto se ajustará anualmente según la inflación, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de las familias.

Sin embargo, para los padres que no cuentan con un Número de Seguro Social (SSN), la noticia no es tan positiva.

El nuevo requisito de Seguro Social para los padres con ITIN

Tradicionalmente, los padres que tienen un ITIN podían reclamar el crédito completo siempre que sus hijos tuvieran un SSN válido.

Sin embargo, la nueva ley ha endurecido los criterios de elegibilidad. Según información de Univision y el portal especializado Factchequeado, para que una familia pueda acceder al crédito de $2.200, al menos uno de los padres en la declaración debe tener un SSN válido para trabajar.

Este cambio afecta directamente a:

Familias donde ambos padres utilizan ITIN: Aunque sus hijos sean ciudadanos estadounidenses con Seguro Social, estos padres ya no podrán reclamar el CTC de $2.200.

En su lugar, solo podrán acceder al Crédito por Otros Dependientes (ODC), que tiene un valor mucho menor, de solo $500, y no es reembolsable.

Familias de estatus mixto: Si uno de los cónyuges tiene un SSN y el otro un ITIN, y presentan una declaración conjunta, la familia podrá mantener la elegibilidad para el crédito mayor por sus hijos con SSN, según explican expertos fiscales en Enlace Latino NC.

Reembolsos y límites de ingresos para beneficiarios del CTC con ITIN

Un aspecto clave es la parte reembolsable del crédito, que se conoce como el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC).

Para el año 2026, el IRS ha establecido que el límite reembolsable puede llegar hasta $1.700.

Esto significa que si su deuda tributaria es cero, podría recibir hasta esa cantidad como un cheque de reembolso por cada hijo, siempre y cuando cumpla con el requisito de ingresos mínimos de $2.500.

Los límites de ingresos para obtener el beneficio completo se mantienen estables: hasta $200.000 para contribuyentes solteros y $400.000 para parejas que declaran juntas.

Recomendaciones para la comunidad

Dada la complejidad de estas nuevas reglas, organizaciones como Lopez Tax Service aconsejan a los contribuyentes que revisen cuidadosamente su situación antes de presentar su declaración.

Perder este crédito podría significar una reducción de miles de dólares en los reembolsos esperados para las familias que dependen exclusivamente de un ITIN.

Es crucial consultar con un preparador de impuestos certificado que comprenda las implicaciones de la ley OBBB para evitar errores que puedan retrasar el procesamiento de su declaración o provocar auditorías innecesarias por parte del IRS.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



