¿Todos los incendios forestales se pueden evitar? Esto explican y recomiendan los expertos

Gran parte de los incendios forestales se producen como consecuencia de la acción humana, lo que afecta a los ecosistemas y a la fauna; aunque también pueden derivar de razones climáticas.

Al caraqueño le gusta ir de paseo a zonas montañosas como el Parque Nacional Waraira Repano (El Ávila) y realizar algún picnic, por lo que enciende fogatas que podrían salirse de control en un descuido y ocasionar incendios forestales.

Por lo general, las fogatas que encienden son pequeñas y portátiles; esto conlleva posibles peligros adicionales.

Para evitar los incendios forestales por uso de fogatas, estas son las recomendaciones:

Existen algunas recomendaciones específicas para evitar incendios forestales al momento de llevar a cabo actividades al aire libre. Entre las sugerencias destacan:

Usar las fogatas solo al aire libre y al menos a 3 metros de cualquier cosa que pueda arder.

Colocar la fogata en un terreno llano o en una superficie nivelada que no se incendie, como bloques de patio, ladrillos u hormigón.

Mantener la fogata alejada de carpas, césped u otra vegetación y fuera del alcance de aleros o ramas colgantes.

Use una pantalla para fogatas para ayudar a contener las chispas, brasas y cenizas.

En las fogatas de leña, queme solo madera dura limpia, seca y curada.

Colocar las sillas a una distancia segura de la fogata, pedir a los adultos que se mantengan a una distancia segura de la fogata y dar ejemplo a los niños con un comportamiento seguro.

En el caso de fogatas de leña, se debe apagar completamente el fuego y desechar las cenizas, solo después de que se hayan enfriado, en un recipiente metálico con una tapa hermética. Colocar el recipiente lejos de cualquier cosa que pueda arder.

No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos.

No tirar basura en la ruta.

Llevarse los residuos, las latas y los vidrios que puedan actuar de lupa y provocar incendios.

Organismos gubernamentales hacen recomendaciones a la población para evitar la propagación de incendios forestales en el país:

Evitar encender fuego en época de sequía en parques o zonas protegidas.

Si la persona va en vehículo, abstenerse de arrojar cigarrillos encendidos a la intemperie.

No usar fuego en los vertederos de basura en época de fuerte sequía.

Comando Unificado Nacional se encarga de controlar incendios forestales

En el 2024, el Equipo de Gestión Ecosocialista del Ministerio de Ecosocialismo (Minec) instaló un Comando Unificado Nacional con el objetivo de controlar oportunamente los incendios forestales; la instalación se efectuó en el Mirador Boyacá del Parque Nacional Waraira Repano en Caracas.

El Ministerio de Ecosocialismo puso en marcha a principios de febrero una nueva campaña nacional de prevención bajo el lema “El fuego no es juego”, destinada a sensibilizar sobre la prevención de incendios provocados por los pirómanos.

Para facilitar la participación ciudadana, habilitó la línea telefónica 0800-AMBIENTE (0800 262 4368) para realizar denuncias de forma directa y oportuna.

