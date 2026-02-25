España prohíbe la venta de este tipo de bebidas a menores de edad: alertan sobre riesgos para la salud

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, informó que el gobierno de España pondrá en marcha una normativa para prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años.

Asimismo, detalló que la prohibición se ampliará a los menores de 18 en el caso de las bebidas que tienen más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros.

Bustinduy remarcó que esta medida cuenta con un amplio apoyo social, de acuerdo la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), nueve de cada diez personas en España está de acuerdo con esta prohibición.

Según el ministro, esta cifra incluye el apoyo de los jóvenes, con un 88.3% de los encuestados, de entre 18 y 35 años de edad.

La iniciativa del gobierno español se alinea con las medidas que han tomado países europeos como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría o Lituania, y que ya ha sido aplicada en España por algunos gobiernos autónomos como el de la Xunta de Galicia y el del Principado de Asturias.

Por otra parte, Bustinduy remarcó que Consumo pondrá en marcha una regulación de la publicidad de alimentos no saludables destinada a niñas, niños y adolescentes. "Son anuncios nocivos para su salud", declaró,

Al respecto, las encuestas de AESAN, citadas por el funcionario, mostraron un amplio respaldo social a la necesidad de proteger la salud infantil de “prácticas publicitarias que fomentan el consumo de alimentos y bebidas con un perfil nutricional no saludable”.

Según AESAN, 80% de la población cree que habría que prohibir la publicidad de alimentos no saludables a menores, reseñó el medio español La Sexta.

El ministro alertó que, en España, cada niño recibe más de 4.000 anuncios publicitarios de comida no saludable al año a través de la televisión, es decir, un infante puede ver casi 11 anuncios de esta temática al día, y unos 30 si se agregan otros canales de comunicación.

"En España, un 80% de las niñas, los niños y los adolescentes consumen alimentos y bebidas no saludables", afirmó Bustinduy, en referencia a un informe de Gasol Foundation sobre los hábitos alimentarios y la ingesta de nutrientes de la población infantil y adolescente.

