El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en su Discurso a la Nación que recibió de Venezuela unos 80 millones de barriles de petróleo.

Trump comenzó reconociendo que EEUU está en su mejor época. “Estamos en la era dorada de EEUU”, dijo, en su discurso frente a las dos cámaras del Congreso que se realiza durante el primer trimestre del año..

En su discurso, Trump afirmó que la producción petrolera de EEUU aumentó en 600 000 barriles diarios gracias a la unión con Venezuela.

Reconocimientos de su primer año

Luego de enumerar algunas situaciones del gobierno anterior afirmó que la frontera está segura y el país avanza a un mejor futuro.

Afirmó también que la frontera de EEUU es más fuerte que en toda su historia y que los índices de drogas y crímenes bajaron durante este primer año de su segunda gestión.

Trump detalló que el cruce fronterizo a EEUU cayó a cero desde el comienzo de su gestión y que el tráfico de fentanilo fue reducido en un 56 %. Los índices de muertes violentas y crímenes, agregó, decayeron en el primer año de su segunda gestión.

En el discurso ante el Congreso los presidentes suelen dar un balance de su gestión durante el año anterior, enfocándose en temas que fueron de relevancia política.

