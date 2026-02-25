Anuncian app para el registro de turistas que deseen visitar Morrocoy en Semana Santa: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este martes la creación de una aplicación móvil destinada al registro previo de los turistas que deseen visitar el Parque Nacional Morrocoy.

La medida busca organizar de manera eficiente la actividad turística y garantizar la preservación del ecosistema marino.

Durante una visita de inspección a la reserva falconiana, Rodríguez explicó que esta plataforma tecnológica comenzará a implementarse antes del asueto de Semana Santa 2026.

El objetivo principal es fomentar un turismo con responsabilidad ambiental y evitar el colapso de la capacidad de carga del parque.

“Son medidas concretas y sencillas (...) Por lo que hago un llamado a la colaboración de todos: operadores turísticos, pescadores, autoridades y ciudadanos, para cuidar este parque”, indicó la mandataria encargada.

Rodríguez enfatizó que el registro digital es solo el primer paso de un plan integral de gestión ambiental.

“Podemos tener un Morrocoy sostenible; que la actividad turística no sea solo una actividad económica y de recreación, sino que también sea una actividad armoniosa y respetuosa con la naturaleza”, señaló.

Asimismo, adelantó que en los próximos días las carteras de Ecosocialismo y Turismo realizarán anuncios adicionales sobre normativas de bioseguridad ambiental y manejo de desechos en los cayos.